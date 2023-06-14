3 con giáp dễ thăng chức tăng lương trong 9 ngày tới (23/6): Kiếm tiền nhanh như chớp, đạt thành tích tốt trong công việc, được cấp trên ưu ái hết mình

Tuổi Dậu vốn trời sinh là những người có chí cầu tiến, chăm chỉ, luôn khao khát cuộc sống thượng lưu, giàu có, vì vậy họ không ngừng tìm kiếm những cơ hội tốt để đạt được điều mình mong muốn. Đa số những người tuổi Dậu đều không được sinh ra trong gia đình sung túc đủ đầy nhưng họ có khả năng tạo ra sự giàu có cho bản thân mình. Trong cuộc sống, tuổi Dậu không sợ đối mặt với khó khăn, thử thách, thay vào đó là sự xông pha, bất chấp mọi thứ để có được thành công mỹ mãn.

Tử vi học có nói, trong 9 ngày tới (23/6), sự chiếu cố của thần Tài mới được thể hiện rõ. Cụ thể, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, người này tạo điều kiện để tuổi Dậu làm giàu, gầy dựng sự nghiệp, nếu như mọi thứ suôn sẻ, thì kể từ giây phút này con đường trở thành đại gia không còn quá xa xôi. Dự kiến, trong thời điểm này, tuổi Dậu không mua được nhà xe thì ít nhất cũng sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn luôn mạnh mẽ hơn và cũng biết cách trở nên mạnh mẽ hơn. Họ âm thầm gánh vác những trọng trách trên lưng, luôn tự gồng mình để nỗ lực và không cho phép mình bị tụt hậu so với những người xung quanh.

Một mặt, con giáp tuổi Thìn không muốn bị người khác coi thường, mặt khác họ lại là người cầu toàn, luôn muốn theo đuổi cuộc sống có chất lượng cao. Tuy nhiên, khi thấy người khác có cuộc sống hơn mình họ cũng không ghen tị mà muốn tự tay tạo dựng nên tất cả.

Con giáp tuổi Thìn khi thấy người khác hơn mình sẽ thúc giục bản thân cố gắng hơn và sau đó vạch ra những mục tiêu rõ ràng, hành động thiết thực để đạt được những mục tiêu đó. Họ tự tạo ra những giá trị lớn hơn và cuộc sống tốt đẹp mà họ mong muốn.

Trong 9 ngày tới (23/6), chuyên gia phong thủy chỉ ra rằng, con giáp tuổi Thìn có sự nghiệp thăng tiến. Người tuổi Thìn giành được cơ hội để vươn lên, tài lộc dồi dào. Họ cũng được Thần Tài phù hộ để nơi làm việc được mưa thuận gió hòa, đường tài lộc hanh thông, thẳng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi vốn thông minh, cẩn thận, kiên trì.

Người tuổi Mùi luôn biết cách tận dụng những nguồn lực để đạt được mục tiêu mình đã đề ra. Người tuổi Mùi là con giáp hòa đồng, có nhiều bạn bè. Xung quanh họ cũng có nhiều quý nhân phù trợ.

Con giáp này dễ được người tốt giúp đỡ, vượt qua khó khăn, đạt tới thành công trong sự nghiệp.

Trong 9 ngày tới (23/6), người tuổi Mùi được Thần Tài nâng đỡ, vận trình tài lộc của con giáp này trong thời điểm này sẽ thuận lợi hơn. Ngoài ra, đường tình duyên của con giáp này cũng sẽ suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.