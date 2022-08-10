3 con giáp dễ làm nên chuyện đại sự trong 15 ngày sắp tới (11-25/08) hưởng trọn lộc trời, hứng tiền giàu khủng, vươn mình đón lộc, may mắn hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 11:15

3 con giáp này nỗ lực, chăm chỉ trong 15 ngày tới thì việc gánh được lộc về nhà là điều hiển nhiên đấy!

Tuổi Ngọ

3 con giáp dễ làm nên chuyện đại sự trong 15 ngày sắp tới (11-25/08) hưởng trọn lộc trời, hứng tiền giàu khủng, vươn mình đón lộc, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ là con giáp tài cao, chí lớn, không ngừng nỗ lực vươn lên. Người tuổi này ham học hỏi, không ngừng tìm kiếm cơ hội cho mình.

Tuy vậy, đôi lúc họ không giữ được bình tĩnh nên cư xử bốc đồng, dễ dẫn đến sai lầm.

15 ngày tới đây, con giáp tuổi Ngọ được sao may mắn chiếu mệnh nên rũ bỏ vận xui, gặp nhiều may mắn. Nhiều cơ hội đến với con giáp này. Họ được dự báo có thể đạt được thành tích tốt trong công việc, được cấp trên khen thưởng.

Đồng thời, người tuổi Ngọ đang có ý định chuyển việc sẽ tìm được cơ hội công việc tốt hơn. Dù công việc bận rộn đến đâu, người tuổi này cũng cần dành thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường tập thể dục thể thao để giữ gìn sức khỏe.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có một tuần khá may mắn trên phương diện tài lộc. Người làm ăn, kinh doanh nếu biết cách nắm bắt cơ hội kịp thời thì có thể kiếm về được một khoản kha khá.

Con giáp phát tài trong 15 ngày này có cơ hội hợp tác với một vài đối tác đáng tin cậy, không chỉ mang lại lợi nhuận ở thời điểm hiện tại mà còn hứa hẹn ở tương lai xa nữa.

Người làm ăn lớn có thể dần tính đến việc tiếp tục đầu tư hoặc mở rộng mô hình sản xuất, kinh doanh.

Với người làm công ăn lương, những nỗ lực bền bỉ của bạn đã được cấp trên và đồng nghiệp công nhận. Bạn không chỉ có cơ hội thăng chức, năng lương mà còn có thể như kiếm thêm về cho mình một khoản tiền thưởng kha khá nữa đấy.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là những người thích tiểu tiết, không ưa sự qua quýt, trong công việc, họ luôn chấp nhận bỏ ra nhiều thời gian để có thể đạt đến sự hoàn mỹ.

Trong 15 ngày tới, tuổi Mùi và tuổi Sửu tạo thành 1 trong 6 cặp con giáp lục xung, nên vận may của tuổi Mùi được cho là ở mức trung bình. Tuy nhiên, riêng trong 15 ngày này, tuổi Mùi lại nằm trong số những con giáp được Thần tài ưu ái, nên biết tranh thủ kiếm tiền để không bỏ lỡ cơ hội tốt. 

3 con giáp dễ làm nên chuyện đại sự trong 15 ngày sắp tới (11-25/08) hưởng trọn lộc trời, hứng tiền giàu khủng, vươn mình đón lộc, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong khi các con giáp khác được cho là lao đao, lận đận, thì tuổi Mùi lại có quý nhân phù trợ, công việc thu về kết quả tốt, thậm chí hơn cả mong đợi.

Tử vi học có nói, tuổi Mùi nên tận dụng 15 ngày này để làm giàu, vì sau đó , mọi chuyện sẽ không còn được thuận lợi như hiện tại.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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