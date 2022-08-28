3 con giáp dẫn đầu vận may từ giờ đến Tết trung thu, vui như bắt được vàng, phú quý vinh hoa có đủ, hốt hết tiền bạc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 19:50

Tử vi dự báo từ giờ đến Tết trung thu sẽ có 3 con giáp được ví như gió xuân, sao tốt chiếu mệnh, tài lộc vào nhà.

Tuổi Mùi

Những người bạn thuộc con giáp Mùi rất đa tình không cưỡng lại được, đào hoa đặc biệt vượng, thường có bất ngờ, sự nghiệp và gia đình sẽ thuận buồm xuôi gió, trong tương lai, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn và trường thọ.

Tử vi có nói, thời gian từ giờ đến Tết trung thu, các con giáp tuổi Mùi gặp nhiều may mắn, vui vẻ và hạnh phúc. Họ khá lạc quan về vận may, kiếm thêm thu nhập, kiếm được nhiều lợi nhuận lớn và điềm lành, đi ra ngoài gặp quý nhân. Quý nhân có thể quan tâm nhiều hơn đến xổ số, đầu tư và các lĩnh vực khác, có thể có phúc khí bất ngờ, “vận may” ập đến, tài lộc vượng, mọi việc hanh thông, chuyện vui tràn ngập, chắc chắn sẽ tăng vọt! Hy vọng việc làm ăn phát đạt của gia đình chắc chắn sẽ mang lại tài lộc, phú quý.

3 con giáp dẫn đầu vận may từ giờ đến Tết trung thu, vui như bắt được vàng, phú quý vinh hoa có đủ, hốt hết tiền bạc thiên hạ - Ảnh 1
Tử vi có nói, thời gian từ giờ đến Tết trung thu, các con giáp tuổi Mùi gặp nhiều may mắn, vui vẻ và hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người bạn thuộc con giáp tuổi Hợi rất táo bạo và dễ nhận được tình yêu của ơn trên. Họ luôn hoàn thành xuất sắc công việc, rất vui vẻ và hướng ngoại, coi bạn bè là điều rất quan trọng. Họ rất tình cảm, thân thiện, chân thành và nhiệt tình.

Dự đoán từ giờ đến Tết trung thu, các con giáp tuổi Hợi sẽ mở cửa tài lộc, cuộc đời bước sang một nấc thang mới. Vận may của con giáp này không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông, phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, không ngừng tiến tới và sẽ có những bước đột phá trong sự nghiệp.

3 con giáp dẫn đầu vận may từ giờ đến Tết trung thu, vui như bắt được vàng, phú quý vinh hoa có đủ, hốt hết tiền bạc thiên hạ - Ảnh 2
Dự đoán từ giờ đến Tết trung thu, các con giáp tuổi Hợi sẽ mở cửa tài lộc, cuộc đời bước sang một nấc thang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bạn thuộc con giáp Dậu có trí thông minh cảm xúc vô song, con giáp này rất vui khi kết bạn và có mạng lưới quan hệ rộng khắp, có thể làm việc chăm chỉ, ăn nói giỏi và rất có chí khí, thử thách bản thân, không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân. Họ thích sôi nổi trong cuộc sống.

Từ giờ đến Tết trung thu, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng vọt, rất có thể sẽ tìm được tình yêu đích thực và có nhiều khoản tiết kiệm. Nếu nắm bắt được cơ hội tốt sẽ phát triển tương lai tươi sáng trên đường làm ăn phát tài, cuộc sống tràn ngập niềm vui, chăm chỉ làm ăn thì có thể nhận được nhiều bất ngờ, có tiền, bạn có thể an tâm tận hưởng cuộc sống, đồng hành với may mắn trên suốt chặng đường dài.

3 con giáp dẫn đầu vận may từ giờ đến Tết trung thu, vui như bắt được vàng, phú quý vinh hoa có đủ, hốt hết tiền bạc thiên hạ - Ảnh 3
Từ giờ đến Tết trung thu, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng vọt, rất có thể sẽ tìm được tình yêu đích thực và có nhiều khoản tiết kiệm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 8 ngày tới (19/8 - 26/8), 3 con giáp chất tiền đầy tủ, vàng nhét ngập két, thăng hạng tài lộc, quý nhân dìu dắt đến đỉnh vinh quang

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Dưới đây là danh sách 3 con giáp may mắn trong 8 ngày tới, họ sẽ gặp được những cơ may nào để bứt phá, gặt hái được thành tích khiến bất cứ ai cũng ngưỡng mộ.

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