3 con giáp coi chừng tai ương đổ xuống đầu trong ngày 19/6 và 20/6: Vô số tiểu nhân bên cạnh chơi xấu, dễ bị lừa gạt, xui xẻo hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 19/06/2023 02:13

Tử vi con giáp cho biết, trong ngày 19/6 và 20/6 này, 3 con giáp dưới đây nên cực kỳ cẩn thận, coi chừng thất thoát tiền bạc, thị phi bủa vây.

Tuổi Tý

Trời sinh người cầm tinh con chuột vốn rất chịu khó, chăm chỉ và biết kiếm tiền làm giàu. Tuy nhiên, con giáp này lại vô cùng ham vui, ham chơi. Là đàn ông thì hay rượu chè, bài bạc mất hết tiền bạc kiếm được. Còn là phụ nữ thì chỉ biết dùng tiền để ăn chơi làm đẹp, không lo tích cóp tính toán cho tương lai. 

Sự giàu có của bản mệnh chỉ có trong chốc lát nên trong ngày 19/6 và 20/6 này bạn cần cân nhắc cách chi tiêu của mình sao cho hợp lý nếu không sẽ khó lòng mà dư dả, đủ đầy. Mặc dù người tuổi Tý rất có tài nhưng lại không được sung sướng.

Bởi vì, con giáp này bẩm sinh vốn chuộng hư vinh, họ hy vọng bản thân có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý. Khi có điều kiện, tuổi Tý không ngại nói phét về thực lực và gia thế của mình. Và, chính nét tính cách này khiến bản mệnh không được nhiều người tôn trọng.

3 con giáp coi chừng tai ương đổ xuống đầu trong ngày 19/6 và 20/6: Vô số tiểu nhân bên cạnh chơi xấu, dễ bị lừa gạt, xui xẻo hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là một trong những con giáp xui xẻo ttrong ngày 19/6 và 20/6 này, cần phải hết sức đề phòng. Những chú Trâu sẽ chẳng được nghỉ ngơi chút nào khi mà đủ thứ rắc rối trong công việc khiến bản mệnh lao đao tìm cách giải quyết.

Có những việc tưởng chừng đang tiến hành suôn sẻ bỗng xảy ra vấn đề. Lại thêm có kẻ buông lời thị phi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh khiến cho con đường sự nghiệp của bạn gặp phải không ít khó khăn.

Đã vậy, bạn còn dễ bị mất tập trung bởi những chuyện xung quanh mình, để cảm xúc dẫn đường làm việc theo cảm hứng nên hiệu suất giảm sút khá rõ. Nếu không sớm chấn chỉnh thái độ làm việc của mình, bạn có thể bị cấp trên khiển trách.

3 con giáp coi chừng tai ương đổ xuống đầu trong ngày 19/6 và 20/6: Vô số tiểu nhân bên cạnh chơi xấu, dễ bị lừa gạt, xui xẻo hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong ngày 19/6 và 20/6 này tuổi Ngọ gặp hạn, nếu không biết cách tiết chế và hóa giải, tiền bạc sẽ không cánh mà bay.

Thời điểm này, tuổi Ngọ tinh thần bất ổn, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, hành động bột phát, làm trước nghĩ sau, bất chấp hậu quả. Bởi vậy, cuộc sống cũng như công việc liên tiếp xảy ra những rắc rối, xung đột, khó mà thành công.

Lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là nên làm ăn chân chính, tránh kiểu chộp giật kẻo vướng họa lao ngục.

Nên tích cực mở rộng các mối quan hệ xã giao lành mạnh, chính nhờ những người này mà bạn sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bạn hãy thận trọng đừng đầu tư lớn kẻo dễ bị lừa gạt, mất mát tiền bạc. Đồng thời, nên thận trọng trong tình duyên kẻo có người thứ ba chen chân phá hoại tình cảm của bạn.

3 con giáp coi chừng tai ương đổ xuống đầu trong ngày 19/6 và 20/6: Vô số tiểu nhân bên cạnh chơi xấu, dễ bị lừa gạt, xui xẻo hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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