3 con giáp coi chừng hao tài tốn của từ ngày 24/6 đến ngày 29/6: Tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại, vận trình xáo trộn, sóng gió kéo đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 24/06/2023 03:26

Tử vi con giáp dự đoán, từ ngày 24/6 đến ngày 29/6 sẽ có 3 con giáp cực kỳ đen đủi, hung vận bám chặt chẳng rời, bế tắc trong chuyện tình cảm lẫn công việc.

Tuổi Sửu

Theo dõi tử vi, vận trình của người tuổi Sửu từ ngày 24/6 đến ngày 29/6 gặp khá nhiều trở ngại và thách thức, tai ương khó tránh. Đó là lý do bạn nằm trong số các con giáp xui xẻo vào những ngày này. 

Con giáp này bị hung tinh tác động nên được nhắc nhở sẽ cần kín kẽ hơn trong lời nói bởi những kẻ vốn không ưa bạn có thể lấy đó làm cái cớ để gây bất lợi cho bạn. 

Có thể do bạn nóng lòng muốn xong việc mà có phần quá khích, khăng khăng làm theo ý mình nên nảy sinh xung đột với người khác.

Bạn sẽ phải làm việc khá vất vả vì nhiều việc cùng dồn tới một lúc, những việc còn tồn đọng hầu như chưa được hoàn thành đúng tiến độ. Hơn nữa vận thị phi rình rập, có thể bị người khác nói xấu sau lưng. Bản mệnh không nên chuyện bé xé ra to, nếu bỏ qua được hãy bỏ qua để tránh mọi chuyện thêm căng thẳng.

3 con giáp coi chừng hao tài tốn của từ ngày 24/6 đến ngày 29/6: Tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại, vận trình xáo trộn, sóng gió kéo đến tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý từ ngày 24/6 đến ngày 29/6 vận khí xáo trộn, phần lớn làm việc gì cũng gặp trở ngại, khó khăn. Điều này giống như con vịt bơi trên mặt nước, người ngoài nhìn bề ngoài thì êm đẹp nhưng diễn biến cuộc sống thực tế rất khó khăn, cần xử lý cẩn thận, nếu không rất dễ gây rối ren. Trong cuộc sống, bạn nên hết sức cẩn thận về các vụ kiện tụng, tránh rắc rối trong tình cảm, yêu đương.

Những ngày này, đừng tham, đừng đeo đuổi lợi nhuận, thành công chóng vánh. Nếu mọi việc không suôn sẻ, bạn được khuyên nên sửa sang lại ngôi nhà của mình, hoặc thêm đồ dùng và thay đổi đồ trang trí. Người thuê nhà có thể cân nhắc chuyển đến một nơi tốt hơn để giải tỏa rắc rối.

3 con giáp coi chừng hao tài tốn của từ ngày 24/6 đến ngày 29/6: Tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại, vận trình xáo trộn, sóng gió kéo đến tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là một trong 3 con giáp xui xẻo, hao tài tốn của bậc nhất từ ngày 24/6 đến ngày 29/6. Tuổi Dần sẽ gặp vô số vận xui, không chỉ mất mát tiền tài Dần còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt đẹp trong công việc. Bị tiểu nhân quấy phá, tuổi Dần phải đương đầu với không ít khó khăn, thất bại, thậm chí là oan ức. Thế nhưng, thay vì xù lông nhím để than trách số phận bạn hãy giữ cho mình bình tĩnh để lựa chọn hướng giải quyết có lợi nhất.

Để tránh những mất mát không đáng có, Dần nên khôn ngoan hơn trong cư xử, giao tiếp. Đừng dễ dàng dốc hết ruột gan với ai, cũng đừng dễ dàng tin tưởng những lời người khác nói khi bạn chưa kiểm chứng. Càng cẩn trọng, bình tĩnh bạn sẽ càng giảm thiểu được thất thoát trong thời điểm này.

3 con giáp coi chừng hao tài tốn của từ ngày 24/6 đến ngày 29/6: Tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại, vận trình xáo trộn, sóng gió kéo đến tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tài khoản của 3 con giáp nhảy số vù vù vào đúng 10h sáng ngày 24/6: Giàu sang ngút ngàn, vượng khí tăng cao, tài vận hanh thông

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