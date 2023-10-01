3 con giáp coi chừng bị tiền đè ngộp thở trong 5 ngày tới: Trúng quả đậm trời cho, của cải chất cao hơn núi, khối tài sản tăng vọt

Là con giáp thành công trong 5 ngày tới nên người tuổi Thìn được đón nhận nhiều tín hiệu vui trên phương diện sự nghiệp. Đó là kết quả xứng đáng sau những nỗ lực phấn đấu suốt thời gian vừa qua của bạn.

Người đi xin việc có năng lực xuất sắc, lại biết quan tâm đến ngoại hình nên dễ dàng chinh phục được nhiều nhà tuyển dụng. Bạn có thể được nhận vào làm công việc mình mong ước từ lâu.

Đặc biệt, với người đứng ở vị thế lãnh đạo, nhờ tầm nhìn xa trông rộng và khả năng thấu hiểu mà bạn không cần phải dùng uy lực, người khác cũng vẫn kính nể. Nhờ biết sử dụng sức mạnh của tập thể mà việc khó khăn đến mấy cũng trở nên đơn giản hơn.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh có nhiều cơ hội mới thu hút tiền bạc về tay. Nhiều người làm ăn có số đơn đặt hàng tăng lên đáng kể trong thời điểm này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thầy tử vi cho biết rằng trong 5 ngày tới là thời điểm vàng son của người tuổi Dậu trong công việc. Thời gian này người tuổi Dậu có cơ hội tỏa sáng để thăng quan tiến chức, lên lương lên lộc. Những người tuổi Dậu đang làm ăn riêng, hoặc có liên quan tới công việc kinh doanh cũng như thăng tiến sự nghiệp.

Tử vi cho biết do dược Cát tiên soi sáng, tuổi Dậu sẽ có được vô vàng bản hợp đồng, cơ hội mới để thể hiện bản thân cũng như gặt hái được nhiều thành công. Thêm vào đó, với bản tính chăm chỉ, nên người tuổi Dậu càng chịu khó, cần cù thì chẳng mấy chốc cuộc đời của con giáp may mắn này sẽ phất lên nhanh chóng, chẳng phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc trong thời gian tới nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi trong 5 ngày tới, tuổi Tỵ được Tam Hợp Thái Tuế chiếu mệnh nên có cơ hội rất lớn gặp được quý nhân. Ngày này nếu bạn biết cách tận dụng sự hỗ trợ từ quý nhân thì sẽ giảm thiểu được rất nhiều vất vả, không mất công sức mà vẫn đạt được thành quả như ý.

Chính Ấn soi đường, bạn cho thấy sự tự tin và bản lĩnh hơn người, hoàn toàn có thể làm chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Trong các tình huống xảy ra, bạn đều có thể dẫn dắt mọi người theo hướng của mình và gánh vác mọi việc trong thời điểm quan trọng mà không ngại khó khăn. Từ đó, bản mệnh cũng có cơ hội thể hiện khả năng lãnh đạo tài tình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.