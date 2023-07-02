3 con giáp có vận kim tiền, vận may bùng nổ, cuối ngày phát lộc: Đúng 17h chiều mai (3/07/2023)

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay thứ Hai ngày 3/7/2023, tuổi Ngọ nhận được sự chỉ dẫn của quý nhân nên mọi việc tiến triển thuận lợi. Thậm chí, dù phải tiếp xúc với công việc mới đi nữa, bản mệnh cũng nhanh chóng bắt được vào guồng quay.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân sẽ rất đào hoa. Bản mệnh có cơ hội tham gia nhiều buổi giao lưu, gặp gỡ và gặp được một người tâm đầu ý hợp với mình ở ngay đây. Hãy chủ động kéo gần khoảng cách với đối phương.

Với người làm ăn kinh doanh, nay là một ngày hốt vàng hốt bạc. Con đường mới mà tuổi Ngọ mở ra đang đem lại hiệu quả tích cực. Con giáp này không những làm giàu cho chính bản thân mà còn làm giàu cho cả những người tin tưởng và đi theo mình.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Tuất là sự trung thực, dũng cảm và có trách nhiệm. Họ không sợ tiền mất tật mang, không thích lợi dụng, dù có kết thân với ai thì họ cũng không màng đến chuyện nhờ vả, dựa dẫm.

Đây đều là những biểu hiện của tính cách tốt mà người tuổi Tuất được bạn bè, đồng nghiệp đánh giá cao.

Nhưng con giáp tuổi Tuất lại không giỏi lấy lòng người khác nên không ít lần họ đánh mất cơ hội để thăng tiến, làm giàu. Người tuổi Tuất cũng dễ mềm lòng khi ai đó nhờ giúp đỡ. Nếu đã nhận lời, họ cũng sẽ cố gắng hết sức, không khiến người khác thất vọng.

Nhờ những đức tính tốt ngày, cuộc sống của con giáp tuổi Tuất cũng không tệ. Càng về sau, người tuổi Tuất càng nhận được nhiều điều tốt đẹp, thu nhập sung túc, tiền bạc dư dả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 3/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn được đánh giá cao về năng lực.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Thìn có tổ chất quản lí tốt, được nhiều người đánh giá cao về năng lực của bản thân.

Tình cảm: Trong tình cảm, bạn chưa may mắn tìm đúng người, thường bị lừa tình cảm.

Tài lộc: Về tài lộc, chứng minh thu nhập cho gia đình, bạn muốn nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống.

Sức khoẻ: Về sức khoẻ, áp lực cho bạn không cải thiện được sức khoẻ của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!