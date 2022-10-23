3 con giáp có tin vui tới tấp: Thần Tài "chấm sổ", trong 3 ngày 24, 25 và 26/10 tiền về tới tấp, giàu sang nức tiếng

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 10:38

Theo tử vi, trong ngày 3 này, những con giáp sau càng nhận được nhiều phúc lộc trời ban, sống trong nhung lụa, tiền đổ đầy két.

 

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là những người kiên định, mạnh mẽ, thực tế và có ý chí vững vàng. Trong công việc, họ chăm chỉ, giàu tinh thần trách nhiệm nên thường được mọi người tin tưởng. Trong 3 ngày này, người tuổi Sửu có sao may mắn chiếu mệnh nên tài lộc vượng, cuộc sống bớt khó khăn. Con giáp này nhận được thêm cơ hội trong cuộc sống. Người chưa có công việc cũng được bạn bè, họ hàng giới thiệu cho công việc mới.

3 con giáp có tin vui tới tấp: Thần Tài 'chấm sổ', trong 3 ngày 24, 25 và 26/10 tiền về tới tấp, giàu sang nức tiếng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, tuổi Sửu còn là những người có kỹ năng lập luận rất tốt, tỉ mỉ và chú ý đến từng tiểu tiết, có thể trở thành những học giả lớn, thích hợp với những công việc đòi hỏi sự tinh tế và cẩn thận. Tuổi Sửu không phải người biết ăn nói, đôi khi họ sẽ thấy việc mở lời với người khác là hơi khó khăn. Nếu gặp được những người thấu hiểu họ thì những khó khăn này sẽ được hóa giải.

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, hầu hết những người tuổi Mão đều là những người hiền lành, ít lời, sợ người khác tổn thương nên trước khi cất lời thường sẽ rất cẩn trọng từ ngữ. Họ thông minh, kiên nhẫn, bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng kỳ thực nội tâm lại rất kiên cường, mạnh mẽ, lúc nào cũng tiến về phía trước.

3 con giáp có tin vui tới tấp: Thần Tài 'chấm sổ', trong 3 ngày 24, 25 và 26/10 tiền về tới tấp, giàu sang nức tiếng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, tuổi Mão còn là những người có hoa tay, tỉ mỉ và chú ý đến từng tiểu tiết, có thể trở đảm nhận những công việc cần sự tinh tế và cẩn thận. Tuổi Mão cũng là người giỏi ăn nói biết đọc ý của người khác. Vì thế mối quan hệ của Mão rất rộng, giúp cho Mão dễ thăng quan tiến chức. Trong 3 ngày này, Mão có thể tham dự một buổi chiêu đãi, từ đó gặp được người giúp sức trong sự nghiệp.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định và cá tính. Người tuổi Dần không bao giờ chịu khuất phục trước số phận mà họ không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Tuổi Dần sẵn sàng đối mặt với những khó khăn trắc trở, thậm chí họ càng muốn gặp thử thách để rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn, để chống chọi với giông tố ngoài đời.

3 con giáp có tin vui tới tấp: Thần Tài 'chấm sổ', trong 3 ngày 24, 25 và 26/10 tiền về tới tấp, giàu sang nức tiếng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, người tuổi Dần vốn mang số mệnh phú quý, nhưng trước khi gặp được cơ hội thăng hoa thì họ phải. Trong ba ngày này, mọi chuyện sẽ có biến động bất ngờ. Cụ thể, tuổi Dần sẽ gặp được nhiều may mắn, tài vận được cải thiện, cuộc sống cũng thuận buồm xuôi gió, qua tháng 11 gặp được quý nhân thì xác định những sau này sẽ thăng hoa đủ đầy.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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