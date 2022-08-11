3 con giáp có tiền tiêu rủng rỉnh, viên mãn, phát tài, phúc khí ngập tràn, làm ăn may mắn, kiếm bộn tiền trong 10 ngày sắp tới đây (12-21/08)

Tử vi 10 ngày tới con đường công danh của người tuổi Thìn có dấu hiệu khởi sắc. Con giáp này may mắn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, mở ra con đường thăng tiến cho mình. Bản mệnh được giao những nhiệm vụ quan trọng mà một khi hoàn thành sẽ lập tức thăng tiến, chuyện tăng lương, thưởng nóng nằm trong lòng bàn tay. Chuyện tài lộc của bạn phát triển hơn bao giờ hết tính từ trước đến nay, đặc biệt là những người đã cần mẫn dành thời gian cho cả công việc chính lẫn việc làm thêm.

Lời khuyên cho người tuổi Thìn là nên nắm bắt lấy thời cơ ngàn năm có một để mọi việc trở nên hanh thông, tạo tiền đề phát triển trong tương lai.

Bạn có 10 ngày rực rỡ, thăng quan tiến chức, ghi được dấu ấn của mình trong công việc. Những ngày đầu vượng vận nhưng những ngày cuối cần cẩn trọng liên quan tới tranh chấp với đồng nghiệp, phải giữ vững lý trí, tránh gây ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Tài chính được khai thông, bạn có nguồn thu nhập từ cả công việc chính và phụ, bạn chỉ cần chuyên tâm làm việc thì sẽ gặt hái thành công. Chuyện tình cảm cũng có nhiều khởi sắc, đây là cơ hội tuyệt vời để bạn có một mối quan hệ mới.

Tuổi Ngọ

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Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình phóng khoáng, ưa thích tự do. Họ phù hợp với các công việc đòi hỏi sự sáng tạo, không thích bó buộc bản thân vào khuôn khổ.

Tuy vậy, nhược điểm của họ là đôi lúc còn chủ quan, bất cẩn. Người tuổi này sớm rời xa gia đình, đi xa lập nghiệp thì sẽ sớm thành danh, thành tài.

10 ngày tới, con giáp tuổi Ngọ có tài vận tăng cao, sự nghiệp hanh thông. Người làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, giúp ích cho sự phát triển của công ty, tổ chức mà họ làm việc. Sau thời gian này, họ có cơ hội lớn được tăng lương, thăng chức, được cấp trên trọng dụng.

Trong khi đó, những người kinh doanh sẽ được hỗ trợ trong cách thức bán hàng, phân phối sản phẩm, thu về lợi nhuận cao. Người tuổi này đạt nhiều thành tựu trong công việc nên tiền thu về cũng rủng rỉnh như mong đợi.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.