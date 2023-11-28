3 con giáp có tên trên Bảng Vàng từ ngày 28/11 đến ngày 6/12: Đón nhận mưa tiền gió bạc phủ phê, cầu phúc có phúc, ước lộc có lộc, phúc đức dày người

Tâm linh - Tử vi 28/11/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây hưởng lộc lá đầy nhà, làm ăn tiền vào như nước từ ngày 28/11 đến ngày 6/12.

Tuổi Sửu

Người cầm tinh con trâu từ khi sinh ra đã có vận mệnh giàu sang, phú quý. Thế nhưng, hiện giờ con giáp này nhìn chung vẫn còn long đong, lận đận do chưa gặp thời. Bởi vì, người tuổi Sửu vốn có bản tính nóng nảy và hay hấp tấp; cho nên, bản mệnh cần phải bình tĩnh và nhẫn nại nhiều hơn.

Nếu muốn thành công thì con giáp này cần có óc suy xét và phân tích vấn đề ở các góc độ khác nhau. Đặc biệt từ ngày 28/11 đến ngày 6/12, người tuổi Sửu sẽ có không ít cơ hội quý báu để phát triển bản thân.

Cùng với tính cách ham học hỏi, chịu khó và kiên trì nên chắc chắn người cầm tinh con trâu sẽ đạt được điều mình ao ước vào thời điểm này. Ngoài ra, đây còn là con giáp vừa có tiền lại có quyền, luôn được tuyển chọn để làm lãnh đạo.

3 con giáp có tên trên Bảng Vàng từ ngày 28/11 đến ngày 6/12: Đón nhận mưa tiền gió bạc phủ phê, cầu phúc có phúc, ước lộc có lộc, phúc đức dày người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính cách ôn hòa, không thích tranh cãi hay có hiềm khích với mọi người.

Họ sống nhân nghĩa, thủy chung, không khinh thường người nghèo, cũng không ghen tỵ với người giàu. Nét tính cách này giúp con giáp tuổi Mùi được nhiều người yêu mến.

Trong công việc, người tuổi Mùi không sở hữu khả năng nổi trội nhưng lại là người chăm chỉ, tận tâm. Ưu điểm lớn nhất của họ là kiên nhẫn, tạo cho người khác cảm giác an tâm, chắc chắn.

Từ ngày 28/11 đến ngày 6/12, con giáp tuổi Mùi có vận số tốt, làm đâu gặt đấy. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu. Nông sản họ chồng được mùa, được giá, giúp họ kiếm về nhiều tiền.

Con giáp tuổi này làm công ăn lương sẽ có quý nhân giúp đỡ. Quý nhân của họ có thể là cấp trên, cũng có thể là một người họ hàng lớn tuổi.

3 con giáp có tên trên Bảng Vàng từ ngày 28/11 đến ngày 6/12: Đón nhận mưa tiền gió bạc phủ phê, cầu phúc có phúc, ước lộc có lộc, phúc đức dày người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều can đảm, quyết đoán và dám dấn thân. Ở con giáp này có ý chí vươn lên, sự liều lĩnh và cả tham vọng làm giàu hiếm ai bì kịp. Đây chính là lý do vì sao người khác dễ dàng từ bỏ khi thất bại nhưng Tỵ luôn tự vực mình đứng dậy sau mỗi vấp ngã. Nhờ thế, ngay từ thuở độc thân con giáp bản lĩnh này đã có sự nghiệp đáng tự hào.

Từ ngày 28/11 đến ngày 6/12, con giáp may mắn này sẽ biến hung thành cát, gặp dữ hóa lành, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Càng về cuối năm Tỵ càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

3 con giáp có tên trên Bảng Vàng từ ngày 28/11 đến ngày 6/12: Đón nhận mưa tiền gió bạc phủ phê, cầu phúc có phúc, ước lộc có lộc, phúc đức dày người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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