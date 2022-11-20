3 con giáp có tầm nhìn xa trông rộng, từ giờ đến cuối năm, tiền về đầy ắp túi khiến người người ghen tỵ

Tử vi cho biết đa số người tuổi Thìn thường mang tính cách hướng ngoại. Họ cứng cỏi và không dễ thỏa hiệp. Trong công việc, Thìn là người năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm.

Thời gian qua, vận trình tài lộc của Thìn không được lý tưởng. Nếu muốn đạt được thành quả thì Thìn phải nỗ lực gấp đôi. Tất nhiên, người tuổi Thìn không vì khó khăn mà nản lòng. Bản mệnh chỉ cần kiên trì, cố gắng tới cùng thì có thể giành được chiến thắng.

Bản mệnh luôn cố gắng, quyết tâm trong công việc nên thường đạt được thành công sớm hơn so với độ tuổi. Bên cạnh đó, người tuổi Thìn còn có thêm một chút may mắn nên dễ thăng tiến trong nửa sau của cuộc đời.

Từ nay tới cuối năm 2022, tài vận của Thìn khởi sắc hơn. Bản mệnh làm việc suôn sẻ, được cấp trên đánh giá cao. Không chỉ vậy, Thìn còn có tầm nhìn trong đầu tư kinh doanh nên sẽ thu về một khoản lời lớn. Người làm công ăn lương được cấp trên tin tưởng, trọng dụng, có cơ hội làm thêm giờ, tăng ca để tăng thêm thu nhập.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi sinh ra đã tài năng hơn người. Họ sống độc lập, luôn giấu kín cảm xúc cá nhân. Trong công việc, họ thể hiện mình là người quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng. Con giáp này có khả năng giao tiếp, có tài thuyết phục người khác làm theo ý mình. Người tuổi này có vẻ ngoài hấp dẫn, thông minh, điềm đạm và lý trí.

Đây cũng là những phẩm chất khiến con giáp tuổi Mùi được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao. Từ những nhân viên cấp dưới, họ dần thăng tiến trong sự nghiệp, có thể nắm giữ trọng trách lớn trong công ty, tổ chức mình làm việc.

Khả năng cầu tiến giúp họ ngày một tiến xa. Con giáp tuổi Mùi tuy xuất phát điểm thấp nhưng được dự báo sẽ đạt được thành công vào trung tuổi.

Từ giờ đến cuối năm, người tuổi này kiếm tiền về đầy túi, có cuộc sống viên mãn, sung túc, được nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ đa phần đều khôn ngoan, sắc sảo. Bản mệnh cũng giỏi đối nhân xử thế nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo.

Khi Tỵ đã quyết tâm thì khó có thể xoay chuyển được họ. Con giáp này thường lập kế hoạch kỹ càng trước khi thực hiện, luôn hướng đến chiến thắng. Từ nay tới cuối năm Tỵ được sao tốt chiếu mệnh nên vận trình tài lộc lên hương. Thời gian tới người tuổi Tỵ làm kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi.

Tỵ có thể thử sức với một số dự án mới, chú ý nhiều hơn đến các thị trường cũng như khách hàng tiềm năng. Về lâu dài, Tỵ sẽ có thêm của cải. Vì Tỵ nỗ lực hết mình lại có tầm nhìn xa trong công việc nên sẽ thu được thành quả.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm