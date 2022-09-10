3 con giáp có tài vận im ắng trong 2 tuần đầu tháng 8 âm lịch, sẽ vươn lên mạnh mẽ giàu có hơn người vào 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 07:36

Tiền chất chật nhà, rung đùi hốt bạc chính là phúc phần trời ban cho 3 con giáp này vào 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch.

 

Tuổi Ngọ

Ham khám phá, thích phiêu lưu và ưa tự do nên người tuổi Ngọ không thích bị bó buộc. Thế nhưng, sau những tháng năm bay nhảy rong chơi Ngọ sẽ chí thú làm ăn, cất công gầy dựng sự nghiệp. Trong 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch, nhờ được sao Thái Tuế chiếu mệnh con giáp này sẽ lội ngược dòng, trở thành đại gia bạc tỷ.

Lúc này, mua nhà sắm xe, sở hữu cuộc sống xa hoa chỉ là chuyện nhỏ với Ngọ. Ngoài đỏ vận tài lộc, tình duyên của Ngọ cũng viên mãn ấm êm, hạnh phúc ngất ngây khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

3 con giáp có tài vận im ắng trong 2 tuần đầu tháng 8 âm lịch, sẽ vươn lên mạnh mẽ giàu có hơn người vào 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch - Ảnh 1
Trong 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch, nhờ được sao Thái Tuế chiếu mệnh con giáp này sẽ lội ngược dòng, trở thành đại gia bạc tỷ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Nhờ có sao Thịnh Vượng và sao Đại Cát chiếu mệnh nên người tuổi Thìn sẽ có 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch rực sáng. Họ không chỉ tận dụng được thời cơ để thăng tiến trong sự nghiệp mà công việc kinh doanh riêng cũng gặt hái thành công ngoài mong đợi. Thu nhập tăng đột biến giúp Thìn có của nả chất đống, tiêu xài thả ga cũng chẳng hết.

Nếu có ý định mở rộng quy mô làm ăn hay thay đổi sang công việc khác thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Thìn bắt đầu. Đừng chần chừ, đừng do dự nếu không bạn sẽ đánh mất tương lai tốt đẹp, viên mãn của mình.

Tuổi Sửu

Tử vi tướng số chỉ rõ, 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch tới người tuổi Sửu sẽ tha hồ chiêu tài đón lộc, đời sống vật chất hưng thịnh đến khó tin. Hơn cả, nhờ được thần may mắn đưa đường chỉ lối nên số dư trong tài khoản của Sửu sẽ tăng theo cấp số nhân, mát tay kiếm tiền.

Không chỉ 2 tuần cuối tháng 8 âm lịch, người tuổi Sửu đều được thần tài nuông chiều. Càng chăm chỉ làm ăn, càng dốc sức Sửu càng có đời sống vật chất đủ đầy, muốn nghèo cũng chẳng được.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

 

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