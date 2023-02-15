3 con giáp có sao tốt chiếu mệnh, con giáp mở cửa đón lộc, mưa thuận gió hòa từ sau 22h tối Thứ 5 ngày 16/2/2023: Vận thế cực đỏ, ra đường sụt trúng hố vàng, may mắn ngập lối

Tâm linh - Tử vi 15/02/2023 18:00

Dù thời gian gần đây, 3 con giáp này gặp không ít khó khăn trong sự nghiệp. Nhưng từ sau khung giờ này tài vận của họ dần khởi sắc, mọi sự hanh thông, xuôi thuận hơn trước rất nhiều.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình.

3 con giáp có sao tốt chiếu mệnh, con giáp mở cửa đón lộc, mưa thuận gió hòa từ sau 22h tối Thứ 5 ngày 16/2/2023: Vận thế cực đỏ, ra đường sụt trúng hố vàng, may mắn ngập lối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù trước đây có khó khăn ra sao thì từ khung giờ này tới đây, con giáp này sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình, Thìn sẽ gặt hái lại những điều xứng đáng với mong đợi. Vì thế bản mệnh cần phải làm đúng những điều có thể để tránh gây ra những tổn thất không đáng cho chính mình, khiến cho Thần Tài phật ý mà lấy hết lại quyền năng.

Tuổi Mão

Đây là thời điểm con giáp này dễ đạt được mục tiêu về tài lộc lắm đó. Bản mệnh không tới mức hốt vàng hốt bạc dễ dàng nhưng cũng hơn khối người khác rồi ấy chứ. Bản mệnh không chỉ dựa vào may mắn không thôi đâu, chính con giáp này cũng có thực lực của riêng mình, thế nên tài lộc không dễ đến lại dễ đi đâu.

3 con giáp có sao tốt chiếu mệnh, con giáp mở cửa đón lộc, mưa thuận gió hòa từ sau 22h tối Thứ 5 ngày 16/2/2023: Vận thế cực đỏ, ra đường sụt trúng hố vàng, may mắn ngập lối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những chú Mèo có sự khéo léo và nhạy cảm đặc biệt, tất nhiên trước khi có được những điều mình muốn thì bản mệnh vẫn phải trải qua không ít khó khăn. Cần kiên trì để tránh phạm phải những sai lầm không đáng có. Cần có chính kiến của riêng mình, nhưng cũng chớ nên chủ quan, cố chấp mà bỏ ngoài tai những lời can ngăn, góp ý của những người xung quanh, nếu không chính bạn sẽ là người phải chịu trận trước tiên.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến là người thật thà, thẳng thắn. Tuy vậy, nhưng đôi khi họ cũng tỏ ra ương ngạnh, bảo thủ. Về mặt trí tuệ, con giáp này là người khôn ngoan, tháo vát, có năng lực trong công việc.

3 con giáp có sao tốt chiếu mệnh, con giáp mở cửa đón lộc, mưa thuận gió hòa từ sau 22h tối Thứ 5 ngày 16/2/2023: Vận thế cực đỏ, ra đường sụt trúng hố vàng, may mắn ngập lối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, vận số của con giáp này ngày một khởi sắc, con giáp này làm đâu thắng đó, mưu sự tất thành. Với những người đã ấp ủ ý tưởng kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ triển khai các ý tưởng. Trong khi những người làm công ăn lương cũng sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng.

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Muộn phiền qua đi, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ từ 4h sáng Thứ 5 ngày 16/2/2023: Tiền tài rủng rỉnh, Phúc Khí lai láng, niềm vui tràn trề, công thành danh toại

Muộn phiền qua đi, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ từ 4h sáng Thứ 5 ngày 16/2/2023: Tiền tài rủng rỉnh, Phúc Khí lai láng, niềm vui tràn trề, công thành danh toại

Trong khung giờ này, mồ hôi và công sức của những con giáp này sẽ biến thành trái ngọt mà thời gian tới họ sẽ gặt hái đảm bảo hơn cả sự mong đợi. Ba con giáp vượt qua khó khăn, đại cát đại lợi, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền viễn mãn.

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