3 con giáp có sao Tài Lộc che chở vào cuối tháng 2 Âm lịch tiền bạc đầy túi, vận đen tự tránh xa, phúc khí tràn đầy

Tâm linh - Tử vi 04/04/2023 10:02

Cuối tháng 2 Âm lịch, vận đen tự tiêu biến, phúc khí tăng cao, sao Tài Lộc tìm đến hút tiền bạc vào nhà cho những con giáp sau.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tỵ rất năng động, nhiệt tình và cũng rất tự chủ. Cuối tháng 2 Âm lịch, sự nghiệp của họ sẽ phát triển tốt hơn, có thể thể hiện bản thân một cách nổi bật.

Con giáp này sẽ gặp gỡ nhiều quý nhân, cả bên trong và bên ngoài nơi làm việc, đồng thời nhận được sự nâng đỡ, trợ giúp không ít từ họ. Chính vì vậy, con giáp tuổi Tỵ sẽ ít áp lực hơn trong cuối tháng 2 Âm lịch. Họ cũng có cơ hội tiếp xúc, giao lưu, gây dựng thêm các mối quan hệ tốt.

3 con giáp có sao Tài Lộc che chở vào cuối tháng 2 Âm lịch tiền bạc đầy túi, vận đen tự tránh xa, phúc khí tràn đầy - Ảnh 1
Tuổi Tỵ sẽ ít áp lực hơn trong cuối tháng 2 Âm lịch. Ảnh minh họa: Internet

Nhờ việc tiếp xúc với nhiều người, con giáp này cũng nắm bắt thêm cơ hội mới để mở rộng sự nghiệp. Vào cuối tháng 2 Âm lịch, con giáp tuổi Tỵ có thể trở thành người giàu có, khiến khiến áp lực cuộc sống biến mất.

Tuổi Ngọ

Dưới sự che chở của Thiên Đức, vận trình cuối tháng 2 Âm lịch của người tuổi Ngọ có những khởi sắc khá rõ. Đa phần những vướng mắc trong công việc trước đó đều được bạn xử lý ổn thỏa, vừa dựa vào năng lực cá nhân vừa biết tận dụng sức mạnh tập thể để đẩy mạnh hiệu suất.

Cũng bởi thường ngày con giáp này luôn chú trọng các mối quan hệ xung quanh mình, tạo được thiện cảm với mọi người bằng thái độ dĩ hòa vi quý, cũng sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp mỗi khi có thể. Nhờ vậy, môi trường làm việc của bạn khá lý tưởng, mọi người đồng sức đồng lòng, gặp khó mỗi người một tay.

3 con giáp có sao Tài Lộc che chở vào cuối tháng 2 Âm lịch tiền bạc đầy túi, vận đen tự tránh xa, phúc khí tràn đầy - Ảnh 2
Vận trình cuối tháng 2 Âm lịch của người tuổi Ngọ có những khởi sắc khá rõ. Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trong tuần này của những chú Ngựa cũng đón nhiều điểm sáng. Nguồn thu đến từ công việc chính và phụ đều đồng loạt tăng, bản mệnh không phải vất vả quá nhiều mà vẫn thu được thành quả xứng đáng. Nếu biết tích góp hợp lý sẽ không phải lo lắng chuyện chi tiêu nữa.

Đời sống tình cảm vợ chồng trong thời gian này cũng được cải thiện rất nhiều, tình yêu được hâm nóng giúp hai người xích lại gần nhau hơn. Nếu còn độc thân và chưa có một nửa của riêng mình thì bạn cũng đừng vội buồn bã. Duyên phận đến bất ngờ chẳng thể cản được, hôm nay cát khí vượng nên bạn có thể chủ động hơn trong việc tìm kiếm hạnh phúc.

Tuổi Sửu

Những người thuộc con giáp Sửu được sao may mắn "Tử Đức" chiếu trúng nên đã qua khỏi tai ương, đến cuối tháng 2 Âm lịch vận đen sẽ bị xua đuổi, tài lộc bay vùn vụt. Vận may lần lượt đổ vào nhà. Nếu những con giáp này nhân cơ hội này mà nắm bắt cơ hội, sự nghiệp của họ sẽ tỏa sáng rực rỡ, giàu sang phú quý, tiền nhiều không đếm xuể.

 

3 con giáp có sao Tài Lộc che chở vào cuối tháng 2 Âm lịch tiền bạc đầy túi, vận đen tự tránh xa, phúc khí tràn đầy - Ảnh 3
Sửu được sao may mắn "Tử Đức" chiếu trúng nên đã qua khỏi tai ương. Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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