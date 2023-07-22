3 con giáp có nhiều phúc khí trong ngày 23/7 và 24/7: Tài lộc như mưa, tiền bạc phủ phê, làm gì cũng giàu, tình duyên nồng thắm

Tử vi của người tuổi Rồng trời sinh cuộc sống tuy khó khăn thế nào nhưng họ vẫn có bản lĩnh và tự mình vượt qua một cách ngoạn mục, hơn người khiến ai cũng ngưỡng mộ. Những người tuổi Thìn đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và công việc.

Người tuổi Thìn đặc biệt may mắn trong ngày 23/7 và 24/7 này, cuộc sống tuổi Thìn sẽ có nhiều biến đổi theo hướng tích cực. Thần Tài sẽ gõ cửa những người tuổi Thìn cuối tháng sẽ có tin vui bất ngờ.

Tử vi học có nói, tuổi Thìn được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu nên tiền bạc kéo về đầy ví. Khi làm bất kể làm việc gì cũng sẽ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, kết quả sau cùng đều rất viên mãn, ngoài mức mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Với sự năng động, tươi vui của mình, con giáp tuổi Mùi dễ dàng nhận được sự chú ý từ mọi người xung quanh. Do đó, trong ngày 23/7 và 24/7 này, bạn nên tập trung đầu tư vào những lĩnh vực mà bạn đang muốn được người khác công nhận.

Nếu đang đi làm vào thời điểm này, bạn nên chủ động phát biểu ý kiến của mình, bạn ắt sẽ giúp tập thể tìm ra hướng đi mới triển vọng trong tương lai.

Trong chuyện tình cảm, người tuổi Mùi có cơ hội được nhận nhiều tin mừng. Đây là thời điểm thích hợp để bạn giải quyết những vấn đề còn đang tồn đọng trong mối quan hệ của mình trước khi đưa ra những kế hoạch hâm nóng tình cảm cho cả hai.

Điều bản mệnh cần chú ý lúc này chính là hãy cẩn trọng hơn khi xuất hành, không nên phóng nhanh vượt ẩu dễ gây tai nạn. Bạn cũng hãy lưu ý đến việc nạp lại năng lượng thường xuyên cho cơ thể sau khoảng thời gian làm việc vất vả.

Trên thực tế thì thời điểm này, một vài rắc rối vẫn có thể xảy ra, nhưng nhờ có cát tinh phù trợ, bạn sẽ luôn giữ được đầu óc tỉnh táo để đưa ra những quyết định chính xác, dẹp bỏ mọi lo toan trong lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân vốn là người thông minh nhanh nhạy lại có chí tiến thủ nên thường tập trung hết sức lực và tâm trí để đạt được mục tiêu đã đề ra. Mỗi một khó khăn đều được họ coi như bước đệm để tích lũy kinh nghiệm, xây dựng nền móng nên hầu như không quản ngại chi.

Trong ngày 23/7 và 24/7 này, khi vận may tới, công việc của họ sẽ có thu hoạch lớn, mang lại những thay đổi đáng ngạc nhiên. Vị trí hiện tại có những biến chuyển tích cực, đem tới nhiều thu hoạch xứng đáng hơn.

Tuy nhiên, chính vì phát triển thuận lợi và nhanh chóng nên xung quanh người tuổi Thân cũng có thể xuất hiện tiểu nhân quấy phá. Họ cần cảnh giác để không bị ảnh hưởng bởi những kẻ ghen ăn tức ở mà sinh lòng đố kỵ, tìm cách hãm hại.

Quý nhân Nhị Hợp trên vận trình tài lộc sẽ giúp bản mệnh tiếp cận được những cơ hội mở rộng mối làm ăn, các quan hệ cá nhân tích cực. Nếu biết nắm bắt, họ có thể nhận đủ tương trợ để hiện thực hóa những tham vọng mà mình đã ấp ủ từ lâu trong thời điểm này. Quý nhân vận khởi vượng mang tới cho con giáp này sự hậu thuẫn mạnh mẽ, trăm sự đều thuận.

Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.