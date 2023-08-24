3 con giáp có nhiều bước tiến xán lạn trong 5 ngày cuối tháng 8: Chuẩn bị bội thu tiền tài, gặp hỷ sự liên miên, lên đời cực đỉnh

Tâm linh - Tử vi 24/08/2023 11:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có cơ hội đếm tiền sái tay trong 5 ngày cuối tháng 8, tài khoản nhảy số liên tục.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cũng là con giáp siêng năng, cần mẫn và đặt công việc lên hàng đầu. Tuổi Mùi không quá tham vọng nhưng họ luôn muốn mình có thể sở hữu cuộc sống hoàn hảo.

Trong 5 ngày cuối tháng 8, tuổi Mùi không may gặp phải những khó khăn, thử thách, nhưng họ chưa bao giờ chùn bước, ngược lại tuổi Mùi càng nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn gấp bội. Câu nói “trời không phụ người có lòng” rất thích hợp có tuổi Mùi, bởi lẽ họ không quá mưu cầu điều gì nhưng luôn làm tốt trách nhiệm của mình, sau cùng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Cụ thể, vào thời điểm này, cuộc sống tuổi Mùi như bước sang một trang mới thịnh vượng, rực rỡ hơn bao giờ. Thậm chí có những người tưởng tay trắng, rơi vào bế tắc, ấy vậy mà gặp được nhiều may mắn, gặp được nhiều cơ hội tốt giúp họ gầy dựng cơ ngơi vững chắc, ổn định, kéo theo tài vận dồi dào khiến ai cũng ngưỡng mộ.

3 con giáp có nhiều bước tiến xán lạn trong 5 ngày cuối tháng 8: Chuẩn bị bội thu tiền tài, gặp hỷ sự liên miên, lên đời cực đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong số 12 con giáp, Tuổi Mão vô cùng thông minh nhanh nhẹn, ra ngoài kết giao được với nhiều người danh giá, tài năng. Họ giúp đỡ, hỗ trợ cho con giáp Mão được những dự án, hợp đồng rất quý giá.

Theo tử vi 12 con giáp, trong 5 ngày cuối tháng 8, người tuổi Mão phất lên nhanh chóng, trở nên vinh hoa phú quý, trở thành đại gia trong sự chúc mừng của nhiều người.

Người tuổi Mão có thể tăng cường giao du với những người tuổi Hợi, tuổi Mùi, sử dụng màu xanh dương, trang sức là ngọc bội xanh sẽ làm tăng thêm sự hanh thông cho công việc của họ.

3 con giáp có nhiều bước tiến xán lạn trong 5 ngày cuối tháng 8: Chuẩn bị bội thu tiền tài, gặp hỷ sự liên miên, lên đời cực đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý vốn mang số mệnh của Rồng, cả đời họ luôn mưu cầu sự quyền lực và giàu có, vì vậy bản thân đã cố gắng và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội thành công, để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Trong số những con giáp, tuổi Tý dễ dàng công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận.

Tử vi trong 5 ngày cuối tháng 8, con đường sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ có những bước chuyển biến vô cùng tích cực. Trong thời điểm này, người cầm tinh con Chuột làm gì cũng vô cùng xuất sắc khiến cho cấp trên vô cùng hài lòng hãnh diện về bạn. Trên con đường tài lộc người tuổi Tý nhờ có sự thăng hoa trong công việc nên tiền bạc cũng nhờ đó mà rủng rỉnh hơn rất nhiều. Những chú Tý có thể thoải mái mua sắm mà không lo nghĩ gì nhiều về tài chính.

Không những thế, Tý sắp đón tin vui trong chuyện tình cảm khi được người thương đáp trả lại tình yêu 1 cách nồng nhiệt. Cả 2 sẽ có 1 cái kết viên mãn khiến nhiều người phải ganh tỵ.

3 con giáp có nhiều bước tiến xán lạn trong 5 ngày cuối tháng 8: Chuẩn bị bội thu tiền tài, gặp hỷ sự liên miên, lên đời cực đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12h trưa nay, thứ Năm 24/8/2023: 3 con giáp có hào quang chiếu rọi, đón điềm lành đến nhà, chẳng cần bon chen tiền bạc cũng vào tay

Đúng 12h trưa nay, thứ Năm 24/8/2023: 3 con giáp có hào quang chiếu rọi, đón điềm lành đến nhà, chẳng cần bon chen tiền bạc cũng vào tay

Bản mệnh 3 con giáp sau có thể gặp những người bạn cùng chí hướng, cùng hợp tác, phát triển sự nghiệp trong tương lai.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 24/8 tu vi ngay 25/8 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 58 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ