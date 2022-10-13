3 con giáp có mệnh phú quý, bùng nổ lộc tài trong 3 ngày tới (14-16/10) được quý nhân phù trợ, vạn sự đều may mắn, thành công ngoài mong đợi, đưa danh tiếng đi xa

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 22:45

3 ngày tới, 3 con giáp bùng nổ lộc tài, siêu may mắn, cuộc đời mở sang một trang mới, mọi thứ đều bắt đầu tốt hơn, dự báo sự giàu có đang đến cực gần.

Tuổi Mão

3 con giáp có mệnh phú quý, bùng nổ lộc tài trong 3 ngày tới (14-16/10) được quý nhân phù trợ, vạn sự đều may mắn, thành công ngoài mong đợi, đưa danh tiếng đi xa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Trời sinh những người cầm tinh tuổi Mão là người giỏi giang, năng động và tràn đầy nhiệt huyết với công việc của mình. Trong tính cách người tuổi Mão cũng khá mạnh mẽ nên rất quyết đoán trong công việc.

Thầy tử vi chỉ ra đúng 3 ngày tới (14-16/10), tài vận của con giáp này có nhiều khởi sắc làm gì cũng dễ dàng thành công nên người tuổi Mão sẽ có được cả tình duyên và sự nghiệp. Chính sự thành công trong sự nghiệp sẽ khiến bạn kiếm được bộn tiền và tình duyên của trở nên đỏ thắm.

Người đang tìm kiếm công việc có triển vọng tìm được cơ hội tốt. Lưu ý đừng tìm kiếm đâu xa, có thể vận may ở ngay trước mắt bạn, thậm chí có người quen giới thiệu cho bạn một cơ hội rất phù hợp. Hãy tự tin và thử sức mình nhé.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này luôn trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc và cố gắng tận hưởng thật trọn vẹn. Khi có thời gian rảnh rỗi, bản mệnh nên gác lại mọi việc và ở bên người thân của mình. 

Tuổi Ngọ

3 con giáp có mệnh phú quý, bùng nổ lộc tài trong 3 ngày tới (14-16/10) được quý nhân phù trợ, vạn sự đều may mắn, thành công ngoài mong đợi, đưa danh tiếng đi xa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trời sinh những người tuổi Ngọ ăn nên làm ra nhờ công việc kinh doanh của mình. Trong thời gian này tuổi Ngọ sẽ tạo dựng được nhiều mối quan hệ, Ngọ nhanh chóng tìm được các mối làm ăn lớn. Chỉ cần giữ các mối này thì thu nhập của bạn cũng lọt vào con số khủng rồi.

Thầy tử vi chỉ rõ đúng 3 ngày tới (14-16/10) khả năng cao bạn sẽ được tỏ tình vì người ấy thực lòng muốn làm người yêu của bạn, tuổi Ngọ hãy nắm lấy cơ hội này nhé!

Tuổi Thìn

3 con giáp có mệnh phú quý, bùng nổ lộc tài trong 3 ngày tới (14-16/10) được quý nhân phù trợ, vạn sự đều may mắn, thành công ngoài mong đợi, đưa danh tiếng đi xa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Dù phải đối mặt với khó khăn nhưng tuổi Thìn luôn biết cách từng bước xử lý thì sẽ không còn cảm giác nặng nề, căng thẳng nữa. Thậm chí, sau 3 ngày tới (14-16/10) thông qua cách làm việc khôn ngoan, bạn còn có thể chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương.

Trong chuyện tình cảm, bạn dần tìm hướng đi mới chứ không còn đào sâu vết thương cũ khiến cho cả hai cảm thấy tổn thương nữa. Hai người dần tìm lại được những cảm xúc ban đầu và ngày càng cảm thấy trân trọng nửa kia của mình hơn. 

Từ đúng 3 ngày tới (14-16/10), người tuổi Thìn làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội phát tài ngay từ đầu tuần. Nhiều cát tinh hội tụ cho thấy cơ hội làm ăn đến với bạn tới tấp, bạn chỉ cần bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình.

Bạn hãy xác định xem thế mạnh của mình nằm ở đâu và phát triển đúng theo định hướng, đồng thời không cần phải quá lo lắng về các đối thủ cạnh tranh, rồi đồng tiền tự khắc sẽ đổ về túi bạn ào ào.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

 

Qua 2 ngày nữa (14-15/10) 3 con giáp tình duyên nở rộ, ý tình phơi phới, Ông Tơ Bà Nguyệt se duyên đậm đà, hạnh phúc trăm năm, sớm về chung nhà

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3 con giáp chắc chắn sẽ thoát ế trong 2 ngày tới, đôi bên tâm đầu ý hợp, tâm ý tương thông, kết tóc phu thê, bên nhau trọn kiếp.

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