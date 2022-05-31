3 con giáp có hỷ trong 10 ngày tới: Người thăng tiến vượt bậc trong công việc, người vận đào hoa "cực đỏ", muôn vàn chuyện tốt ập vào nhà

10 ngày tới được đánh giá là thời điểm cát lành đối với người tuổi Ngọ. Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Ngọ được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn bội thu.

Bên cạnh đó, do có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống vì thế được cải thiện, chi tiêu dư giả hơn trước.

Tuổi Sửu: Nhân duyên tốt lành

Ảnh minh họa

Xem may mắn của 12 con giáp trong 10 ngày tới thấy, ngay thời điểm này, người tuổi Sửu còn độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Tuy nhiên, mọi chuyện có đi đến đâu hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn hoặc cách hành động của bạn.

Hãy cởi mở và trò chuyện với mọi người xung quanh, rất có thể bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình nhanh chóng thôi.

Bạn nên giữ những suy nghĩ lạc quan, tích cực trong chuyện tình yêu, bởi người yêu sẽ là người sẵn sàng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với bạn, cùng bạn đối diện với khó khăn và vượt lên trên nghịch cảnh.

Tuổi Thìn: Sự nghiệp hanh thông, suôn sẻ

Ảnh minh họa

Người tuổi Thìn vốn mang số mệnh vương giả, cả đời luôn mua cầu quyền lực và sự giàu có. Bản thân họ cũng luôn cố gắng, nỗ lực không ngừng để chạm tay đến thành công, xây dựng cuộc sống viên mãn.

Trong số 12 con giáp, tuổi Thìn dễ thành công ngay từ giai đoạn tiền vận. Đa số họ đều sơ hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, tuổi Thìn không chỉ gặp toàn may mắn, cũng có lúc họ phải đối mặt với sóng gió.

Tử vi nói rằng thời gian trước đây khó khăn thế nào thì 10 ngày tới đây, tuổi Thìn sẽ bước vào giai đoạn phát triển rực rỡ, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới.

Thời gian sắp tới, tuổi Thìn có cơ hội tốt để phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp. Con giáp này cần nắm bắt bằng mọi giá. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, đến cuối năm, cuộc sống của tuổi Thìn sẽ thăng hoa cả tiền lẫn tình.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.