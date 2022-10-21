3 con giáp có đường tài lộc "tụt dốc" trong ngày 27/9 âm lịch, cần chú ý đề phòng tiểu nhân

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 20:52

Nếu thuộc 1 trong 3 con giáp sau đây, các bạn hãy chú ý hơn trong ngày 27/9 âm lịch này nhé.

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày 27/9 âm lịch của người tuổi Tý, đây là quãng thời gian không được thuận lợi với các bạn. Lời khuyên dành cho con giáp này là cần chú ý và thận trọng hơn, kiểm soát cảm xúc, lời ăn tiếng nói, tránh để xảy ra mâu thuẫn xung đột kẻo sẽ gây ra hậu quả không hay.

Ngoài ra, con giáp này nên tránh xa những nơi tụ tập bàn tán thị phi, luôn giữ cho mình thanh danh và uy tín tốt. Chỉ cần một lần mất kiểm soát, bản mệnh có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian để phấn đấu lại từ đầu.

3 con giáp có đường tài lộc 'tụt dốc' trong ngày 27/9 âm lịch, cần chú ý đề phòng tiểu nhân - Ảnh 1
Theo tử vi ngày 27/9 âm lịch của người tuổi Tý, đây là quãng thời gian không được thuận lợi với các bạn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Với những người sinh năm Mùi, ngày 27/9 âm lịch là tháng phá Thái Tuế, chính vì thế mà các bạn dễ gặp rắc rối do tiểu nhân gay ra, vận thế của bản thân cũng có xu hướng xấu đi.

Các bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được một số khó khăn trong công việc và cuộc sống trong khoảng thời gian này. Chuyện kiếm tiền trở nên không dễ dàng, tài chính do đó mà có phần eo hẹp.

Tuy nhiên, đừng căng thẳng quá bởi các bạn sẽ kịp thời phát hiện và xử lý những khó khăn này, nhìn chung mọi việc vẫn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của các bạn.

Thực ra công việc, sự nghiệp có lúc lên lúc xuống, các bạn không nên nhìn mọi việc theo hướng bi quan, bởi đây không phải là cách hay để xử lý những chuyện không như ý.

Dẫu vậy, con giáp này cũng nên cảnh giác và thận trọng hơn trong mọi việc. Trong ngày 27/9 âm lịch, công việc của người tuổi Mùi khá nhiều, việc điều chỉnh tâm lý bình tĩnh, cân bằng là hết sức cần thiết.

Tuổi Dậu

Nhìn một cách tổng thể thì chỉ số may mắn về đường tài lộc của người tuổi Dậu đạt đến mức trung bình trong năm 2022, tuy nhiên, riêng ngày 27/9 âm lịch lại là ngày Hình Thái Tuế với con giáp này, đó là lý do khiến các bạn cảm thấy xui xẻo, không như ý về mặt tài lộc, kiếm tiền.

Với những người đang kinh doanh, đầu tư, cần hết sức chú ý, trong khoảng thời gian này không nên vội vàng đầu tư vào bất cứ hạng mục nào, hãy bình tĩnh quan sát, tìm hiểu thêm sao cho thật chắc chắn, như thế mới có thể hạn chế được tổn thất ngoài ý muốn

Tuổi Tý

Theo tử vi ngày 27/9 âm lịch của người tuổi Tý, đây là quãng thời gian không được thuận lợi với các bạn. Lời khuyên dành cho con giáp này là cần chú ý và thận trọng hơn, kiểm soát cảm xúc, lời ăn tiếng nói, tránh để xảy ra mâu thuẫn xung đột kẻo sẽ gây ra hậu quả không hay.

Ngoài ra, con giáp này nên tránh xa những nơi tụ tập bàn tán thị phi, luôn giữ cho mình thanh danh và uy tín tốt. Chỉ cần một lần mất kiểm soát, bản mệnh có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian để phấn đấu lại từ đầu

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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