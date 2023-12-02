3 con giáp có diễm phúc gặp được Thần Tài vào đúng 20 giờ 20 phút ngày 2/12: Sắm sửa vàng bạc chất đầy trong két, cuộc sống không còn lo phiền muộn

Tâm linh - Tử vi 02/12/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tha hồ sắm xe mua nhà, tài khoản nhảy số liên tục vào đúng 20 giờ 20 phút ngày 2/12.

Tuổi Dần

Tuổi Dần được Lục Hợp cục che chở nên được dự báo sẽ có khả năng thăng tiến trong công việc, sự nghiệp vào đúng 20 giờ 20 phút ngày 2/12. Bản mệnh được cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao về nỗ lực trong suốt thời gian qua, cũng như những cống hiến và thành tựu mà bạn đem lại.

Những khó khăn mà con giáp này gặp phải đều được ghi nhận và thấu hiểu. Phần thưởng dành cho bạn vô cùng xứng đáng. Vì thế khi gặp trở ngại đừng vội kêu than, phải dành nhiều thời gian cho công việc hơn nữa, bạn sẽ thấy công sức của mình chẳng hề uổng phí đâu. Ngày Thủy sinh Mộc rất có lợi cho lứa đôi hàn gắn rạn nứt tình cảm. Nửa kia thấu hiểu được những gì bạn gặp phải, không vì bạn bận rộn mà sinh hờn giận, trách móc, vẫn động viên và hỗ trợ bạn rất nhiều.

3 con giáp có diễm phúc gặp được Thần Tài vào đúng 20 giờ 20 phút ngày 2/12: Sắm sửa vàng bạc chất đầy trong két, cuộc sống không còn lo phiền muộn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi, người tuổi Dậu trời sinh có đầu óc nhạy bén, linh hoạt và hoạt bát. Nếu như thời gian gần đây, con giáp này gặp không ít khó khăn thì vào đúng 20 giờ 20 phút ngày 2/12 sẽ là lúc họ giải quyết êm đẹp, công việc bắt đầu khởi sắc.

Người tuổi này rất có chí tiến thủ, có chí hướng theo đuổi sự giàu có. Chỉ cần họ kiên trì làm việc, nhất định sẽ gặt hái được kết quả mỹ mãn. Tuổi Dậu có sức bền và tính kiên trì đáng kinh ngạc, đến thời cơ sẽ kiếm được nhiều tiền, đời sống vật chất không ngừng được cải thiện.

3 con giáp có diễm phúc gặp được Thần Tài vào đúng 20 giờ 20 phút ngày 2/12: Sắm sửa vàng bạc chất đầy trong két, cuộc sống không còn lo phiền muộn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tính cách độc lập, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. Họ làm gì cũng đều cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Tuổi Ngọ rất coi trọng danh dự và chữ tín. Bởi vậy, khi được giao bất cứ nhiệm vụ gì, bản mệnh cũng sẽ cố gắng hoàn thành đến cùng.

Tử vi nói rằng, vào đúng 20 giờ 20 phút ngày 2/12là thời điểm tuổi Ngọ đón vận may lội ngược dòng. Bản mệnh không những được thần Phật chiếu cố mà còn có quý nhân ở bên cạnh hỗ trợ. Nhờ đó, mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ. Trong một thời điểm nhất định, bản mệnh cũng có thể phải đối mặt với khó khăn nhưng sau tất cả mọi thứ đều viên mãn. Tuổi Ngọ sẽ hưởng cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn thứ gì.

3 con giáp có diễm phúc gặp được Thần Tài vào đúng 20 giờ 20 phút ngày 2/12: Sắm sửa vàng bạc chất đầy trong két, cuộc sống không còn lo phiền muộn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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