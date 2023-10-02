3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, làm gì cũng đạt thành tựu lớn vào đúng 22 giờ ngày 2/10: Tiền vàng đầy két, đường công danh thăng hoa, của ăn của để đầy ắp

Tâm linh - Tử vi 02/10/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây gánh lộc về nhà vào đúng 22 giờ ngày 2/10.

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con Dê trước đây luôn gặp phải bất hạnh và không thể làm những gì họ thích. May mắn thay, tình trạng này sẽ sớm kết thúc. Vào đúng 22 giờ ngày 2/10, người tuổi Mùi sẽ thay đổi vận thế sa sút, tỏa sáng rực rỡ, mọi việc suôn sẻ. Cải thiện không ngừng trong kinh doanh và kiếm được thu nhập dồi dào. Đối với các bạn độc thân có cơ hội gặp gỡ tình duyên.

Còn những tuổi Mùi làm công ăn lương sẽ sắp xếp hợp lý thời gian để làm thêm các công việc khác, gia tăng thu nhập. Trong lúc tiền bạc rủng rỉnh, tuổi Thân đã sẵn sàng mua những món đồ thiết yếu trong gia đình.

Còn trong chuyện tình cảm, người tuổi Mùi cũng nhận được nhiều tin vui. Người độc thân có cơ hội làm quen với những đối tượng khác giới. Nếu cảm thấy có thiện cảm với đối phương thì đừng ngần ngại cho họ và bản thân cơ hội nhé.

3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, làm gì cũng đạt thành tựu lớn vào đúng 22 giờ ngày 2/10: Tiền vàng đầy két, đường công danh thăng hoa, của ăn của để đầy ắp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cuộc sống của con giáp Dậu là ngũ hành thiên phú là vàng, bản tính khoan dung, nhân ái và tràn đầy năng lượng. Trong thời điểm này vận khí của người tuổi Dậu hội tụ. 

Bạn sẵn sàng với những nhiệm vụ được giao, không ngại khó, ngại khổ nên sẽ đến lúc khổ tận cam lai.

Những người làm ăn kinh doanh cũng thuận buồm xuôi gió, không còn trở ngại. Trong lúc vận khí đang tốt, tuổi Dậu có thể tính đến việc mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tượng khách hàng mới.

Chuyện tình cảm của tuổi Dậu cũng rất viên mãn vào đúng 22 giờ ngày 2/10. Gia đình êm ấm luôn là điểm tựa để bạn trở về sau mỗi ngày chinh chiến bên ngoài.

3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, làm gì cũng đạt thành tựu lớn vào đúng 22 giờ ngày 2/10: Tiền vàng đầy két, đường công danh thăng hoa, của ăn của để đầy ắp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vào đúng 22 giờ ngày 2/10, tuổi Tuất gặp nhiều điềm lành, mọi phương diện đều phát triển vượt bậc. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc dù gặp khó nhưng có người giúp, ngoại giao tốt đẹp, có điềm báo thăng tiến mạnh về đường công danh.

Vào đúng 22 giờ ngày 2/10 này, người tuổi Tuất do có hai cát tinh "Thiên Hỷ" và "Thái Dương" xuất hiện trong cung mệnh nên có thể thông qua các mối quan hệ mà tạo dựng một sự nghiệp hanh thông với nguồn thu nhập dồi dào.

3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, làm gì cũng đạt thành tựu lớn vào đúng 22 giờ ngày 2/10: Tiền vàng đầy két, đường công danh thăng hoa, của ăn của để đầy ắp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp không cần bon chen của nả vẫn đầy nhà vào đúng 5 giờ sáng ngày 2/10: Sống trong nhung lụa, dễ trúng số đổi đời, xòe tay là có tiền tiêu xài

3 con giáp không cần bon chen của nả vẫn đầy nhà vào đúng 5 giờ sáng ngày 2/10: Sống trong nhung lụa, dễ trúng số đổi đời, xòe tay là có tiền tiêu xài

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây kiếm được bộn tiền, cầu được ước thấy vào đúng 5 giờ sáng ngày 2/10.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 2/10 tu vi ngay 3/10 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng