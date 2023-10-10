3 con giáp có căn phú quý, đường quan lộ thênh thang vào đúng 20 giờ ngày 10/10: Tiền bay ngập đầu, gia đạo phất lên ầm ầm, tài khí dâng cao

Tâm linh - Tử vi 10/10/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây cầu được ước thấy, vận thế tăng cao vào đúng 20 giờ ngày 10/10.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nổi tiếng cần cù, chăm chỉ lại không quản ngại khó khăn nên dù thành công đến muộn nhưng thành quả Sửu có được khiến ai cũng ngưỡng mộ. Thời gian trước đây, dù phải gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, phải đôi lần lâm vào cảnh khốn cùng đến mức gần như lâm vào cảnh trắng tay nhưng Sửu không hề nản chí.

Họ cứ bất chấp mà tiến về phía trước, bỏ qua những áp lực vô hình mà khẳng định chính mình. Vào đúng 20 giờ ngày 10/10, Sửu hãy chuẩn bị tinh thần để hốt hết tiền thiên hạ vào nhà, ra tới ngõ là may mắn ập xuống đầu. Từ đây, Sửu sẽ tha hồ tận hưởng cuộc sống sang giàu, sung sướng. Đúng như câu nói đổi đời sau một đêm.

3 con giáp có căn phú quý, đường quan lộ thênh thang vào đúng 20 giờ ngày 10/10: Tiền bay ngập đầu, gia đạo phất lên ầm ầm, tài khí dâng cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người cầm tinh con Ngựa đa phần đều rất thông minh, nhiệt huyết và luôn sống hết mình với đam mê. Với sự chăm chỉ, năng suất làm việc cao, bản mệnh dễ đạt được sự thành công trong sự nghiệp.

Vì thế, những người tuổi Ngọ luôn được xếp trong top những con giáp có sự nghiệp viên mãn, thăng tiến ầm ầm trong suốt thời gian vừa qua và cho đến thời điểm hiện tại, vận may vẫn luôn mỉm cười với con giáp này.

Vào đúng 20 giờ ngày 10/10, mọi mặt trong đời sống của tuổi Ngọ sẽ đều thuận lợi, từ chuyện sức khỏe đến công việc và tình cảm. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ có thể trở thành một trong số những con giáp giàu nhất vào thời điểm này, vét cạn túi Thần tài, tiền nhiều vô biên, vô kể.

3 con giáp có căn phú quý, đường quan lộ thênh thang vào đúng 20 giờ ngày 10/10: Tiền bay ngập đầu, gia đạo phất lên ầm ầm, tài khí dâng cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh tuổi Tuất là những người thông minh, tài giỏi, luôn nỗ lực tìm kiếm những cơ hội xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Người tuổi Tuất có lòng tự trọng cao, họ không bao giờ đầu hàng trước số phận, thay vào đó là không ngừng nỗ lực, cố gắng hết sức mình để tìm kiếm sự hoàn hảo. 

Đa số những người tuổi Tuất đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, nhưng do vận may không mỉm cười nên họ phải đối mặt với khó khăn.

Tử vi học có nói, vào đúng 20 giờ ngày 10/10, cuộc sống tuổi Tuất sẽ có bước chuyển bất ngờ. Tuổi Tuất không những được quý nhân và Thần Tài chiếu cố hết mực mà còn gặp được cơ hội để đổi đời. Nhìn chung, cuộc sống của tuổi Tuất lúc này sẽ có nhiều điều đáng mong chờ.

3 con giáp có căn phú quý, đường quan lộ thênh thang vào đúng 20 giờ ngày 10/10: Tiền bay ngập đầu, gia đạo phất lên ầm ầm, tài khí dâng cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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