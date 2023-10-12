3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý từ ngày 13/10 đến ngày 19/10: Tiền tài và tình cảm thăng hoa viên mãn, số dư tài khoản tăng lên không ngớt, mã đáo thành công

Tâm linh - Tử vi 12/10/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vô cùng cùng may mắn, tiền tài tự chảy vào túi từ ngày 13/10 đến ngày 19/10.

Tuổi Mão

Mang trong mình mệnh phú quý từ khi sinh ra nên gặp nhiều kiếp nạn, Mão vẫn sống sót. Khi có vấn đề rắc rối xảy ra, lập tức đều có quý nhân hỗ trợ, vượt qua. Nhờ ý chí mạnh mẽ và tinh thần kiên cường, Mão có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất từ ngày 13/10 đến ngày 19/10.

Nhờ có nhiều mối quan hệ xã hội nên được mọi người hỗ trợ hết mình. Trong công việc, bạn được đồng nghiệp yêu thương và mến mộ bởi tài hoa hơn người. Trong tình duyên vận đào hoa nở rộ, gặp được chuyện tình cổ tích, đẹp như trong phim. Còn về gia đạo, tiền đổ về cả gia đình tiêu xài không hết, dư dả có những ngày ấm no hạnh phúc.

3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý từ ngày 13/10 đến ngày 19/10: Tiền tài và tình cảm thăng hoa viên mãn, số dư tài khoản tăng lên không ngớt, mã đáo thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn vốn dĩ mang số mệnh phú quý và luôn được các vị thần che chở bảo bọc. Mọi hành động của họ đều có ảnh hưởng rất lớn đến số mệnh mà họ đang mang, vì vậy có lúc tuổi Thìn gặp được rất nhiều may mắn nhưng cũng có lúc lại đụng phải vận đen bất ngờ. Tuy vậy, bên cạnh tuổi Thìn vẫn có rất nhiều quý nhân đi theo và giúp đỡ họ mọi lúc mọi nơi.

Cuộc sống tuổi Thìn liên tục có nhiều thay đổi bất ngờ, đặc biệt từ ngày 13/10 đến ngày 19/10, họ sẽ đón nhận nhiều cơ hội tốt có thể thay đổi cả cuộc đời, miễn là tuổi Thìn biết tận dụng cơ hội thì mọi khó khăn không còn là vấn đề. Trong giai đoạn này, bất kể tuổi Thìn muốn làm gì hãy mạnh dạn phát triển, cánh cửa thành công đang mở ra và bạn chỉ cần bước qua đón nhận những điều tốt đẹp nhất là được.

3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý từ ngày 13/10 đến ngày 19/10: Tiền tài và tình cảm thăng hoa viên mãn, số dư tài khoản tăng lên không ngớt, mã đáo thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ được quý nhân che chở, vận khí hanh thông, gặp nhiều điều may mắn cho nên mưu sự dễ thành. Từ ngày 13/10 đến ngày 19/10, sự nghiệp của người tuổi Ngọ có những bước thăng tiến thấy rõ. Công việc trong thời điểm này sẽ tiến triển suôn sẻ, sự nỗ lực được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được.

Thời gian này, con giáp này được cát tinh trợ mệnh, mang tới nhiều vận may tài chính, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Thứ Tài hỗ trợ cho những người làm ăn buôn bán sẽ có một nguồn thu đáng kể. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên việc làm ăn luôn diễn ra suôn sẻ.

3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý từ ngày 13/10 đến ngày 19/10: Tiền tài và tình cảm thăng hoa viên mãn, số dư tài khoản tăng lên không ngớt, mã đáo thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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