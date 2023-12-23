3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý, thoát nạn tam tai trong năm 2024: Xài tiền không cần đắn đo, bạc vàng nhiều vô kể, đất đai trải rộng tứ phương

Tâm linh - Tử vi 23/12/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây của cải chất cao hơn núi, đạp trúng mỏ vàng trong năm 2024.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là con giáp hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Bạn cũng là con giáp tốt bụng, tâm luôn hướng thiện. Làm nhiều điều phúc, con giáp này cũng gặp nhiều điều may, được quý nhân phù trợ. Trong công việc, người tuổi Hợi siêng năng, có trách nhiệm, đã nói là làm. Chính vì vậy, trong công việc cũng như kinh doanh, con giáp này là bạn làm ăn uy tín, được đánh giá cao.

Tử vi cho biết trong năm 2024, sự nghiệp của người tuổi Hợi lên như diều gặp gió. Nếu làm công ăn lương, bạn được nhận thêm công việc, lương thưởng nhờ đó mà tăng lên. Nếu làm kinh doanh, công việc của bạn xuôi thuận hơn nhiều. Doanh số tăng cao khiến con giáp này cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đầu tư trong tháng này, người tuổi Hợi dễ thu được nguồn lợi lớn vì vậy đừng để vụt mất cơ hội.

3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý, thoát nạn tam tai trong năm 2024: Xài tiền không cần đắn đo, bạc vàng nhiều vô kể, đất đai trải rộng tứ phương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được nhiều cát tinh trợ mệnh nên đường công danh, tài lộc khá sáng. Dù bạn sẽ phải hơi vất vả một chút, song đáng mừng là mọi việc đều diễn ra như mong muốn của bản mệnh vào thời điểm này.

Nhiệm vụ được hoàn thành tốt, con giáp may mắn trong năm 2024 ắt sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn, hoặc ít nhất là dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng.

Có thể thấy mọi khó khăn và trở ngại mà bản mệnh gặp phải trước đó đang dần dần được tháo gỡ bằng chính quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ mỗi ngày. Đã đến lúc bạn được hưởng thành quả cho sự cố gắng của mình.

Vận đào hoa vượng, người độc thân dễ tìm được đối tượng ưng ý chung bước trên con đường hạnh phúc. Tuy thực thế có thể không hoàn toàn như tưởng tượng nhưng bạn vẫn rất hài lòng với những gì mình đang có.

3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý, thoát nạn tam tai trong năm 2024: Xài tiền không cần đắn đo, bạc vàng nhiều vô kể, đất đai trải rộng tứ phương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, có tầm nhìn xa trông rộng và luôn biết tận dụng mọi thế mạnh để phát triển cuộc sống lên tầm cao mới. Ngoài ra, người tuổi Tý cũng biết tích lũy kinh nghiệm, họ sẵn sàng đối mặt với khó khăn để tìm kiếm cho mình cơ hội đổi đời. Tuổi Tý không chấp nhận phải đối mặt với cuộc sống khó khăn trắc trở, vì vậy, nên khi gặp vấn đề, họ sẽ ra sức tìm cách giải quyết, tìm cách thay đổi mọi thứ để cuộc sống thoải mái hơn. 

Trong năm 2024, những người tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được nhiều hỷ sự. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có nhiều cải thiện đáng mong chờ. Cụ thể, trong thời gian này công việc tuổi Tý có những chuyển biến tích cực, họ sẽ tìm được phương hướng mới cho kế hoạch sắp tới, mọi khó khăn tưởng chừng như khó giải quyết lại trơn tru bất ngờ. Ngoài ra, thời điểm này sẽ gặp được quý nhân, sẽ được tạo điều kiện cho tuổi Tý phát triển sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào.

3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý, thoát nạn tam tai trong năm 2024: Xài tiền không cần đắn đo, bạc vàng nhiều vô kể, đất đai trải rộng tứ phương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp từ ngày 23/12 đến ngày 31/12: May túi ba gang ra đựng bạc vàng tứ phương, cầu duyên hữu duyên, làm ăn khấm khá

Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp từ ngày 23/12 đến ngày 31/12: May túi ba gang ra đựng bạc vàng tứ phương, cầu duyên hữu duyên, làm ăn khấm khá

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