3 con giáp có cái nhìn sâu sắc, khó tiếp cận nhưng rất tài năng, được nhiều người săn đón, đại phát vào cuối tháng 5

Vận trình công việc của tuổi Mão “thuận buồm xuôi gió”. Đây là cơ hội tốt để người tuổi này thể hiện năng lực trong công việc. Bên cạnh đó, sự tín nhiệm từ cấp trên giúp con đường sự nghiệp của bản mệnh tương đối hanh thông.

Vận trình tình cảm kém sắc rõ rệt. Điềm báo những chuyện không vui sẽ xuất hiện trong đời sống vợ chồng giữa bạn và người ấy chẳng hạn như mâu thuẫn, xung đột liên tục.

Tử v của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn dễ vướng vào rắc rối do kẻ tiểu nhân gây ra. Bạn không nên chủ quan, khinh suất ngay cả trong những công việc quen thuộc kẻo vướng phải lỗi sai đáng tiếc. Người làm ăn kinh doanh dễ vướng phải sự cạnh tranh kịch liệt của đối thủ, thậm chí còn có kẻ cố tình chơi xấu bạn để kiếm lợi về mình. Con giáp này thường rơi vào cảnh bối rối, trở tay không kịp, không biết phải làm sao.

Thổ vượng khuyên bản mệnh chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kì lĩnh vực nào. Hãy thay đổi góc nhìn sự vật, sự việc, bạn sẽ nhận ra vấn đề không quá khó giải quyết và tìm ra hướng đi mới cho công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tháng này, Nguyệt Lệnh rơi vào đất Lâm Quan giúp Tỵ có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, động lực phát triển của bạn cũng trở nên rõ ràng hơn và đều là do bạn tự tạo ra. Nhân duyên tốt trong tháng cũng giúp bạn nhận được nhiều sự trợ giúp từ đồng nghiệp và trưởng bối, điều này sẽ giúp bạn bám sát mục tiêu. Hãy cứ làm việc chăm chỉ bởi bạn còn có thể tiến bộ hơn nữa.

Nhờ sao Bách Việt chủ về nhân duyên che chở, đời sống tình cảm của các cặp đôi lúc này cũng khá suôn sẻ, ngọn lửa tình yêu được thắp sáng trở lại. Con giáp này và người ấy có thể tiến gần hơn với những quyết định quan trọng. Nếu bản mệnh đang độc thân và đang thích một ai đó, cứ thẳng thắn đối diện với cảm xúc của mình đi thôi.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm