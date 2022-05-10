3 con giáp "chuột sa hũ nếp", vươn mình nhận lộc vào Rằm tháng 4 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 10/05/2022 04:55

3 con giáp may mắn, mua nhà sắm xe chỉ trong chớp mắt, tình duyên mặn nồng kể từ Rằm tháng 4 âm lịch.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn sở hữu chỉ số IQ cực cao, trí tuệ của họ được vận dụng vào cuộc sống và hiện thực hóa ước mơ của mình. Người tuổi Thìn một khi đã quyết tâm làm điều gì đó, họ không bao giờ bỏ cuộc. Bên canh đó, người tuổi Thìn rất giỏi ăn nói, họ biết giao tiếp để kêu gọi những nhà đầu tư, quý nhân giúp đỡ trong công việc.

Trong năm Nhâm Dần, sự nghiệp của người tuổi Thìn tiếp tục tỏa sáng, chuyện tình cảm có nhiều tin tốt lành, cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc. Sự nghiệp người tuổi Thìn năm nay được dự báo thăng tiến vững vàng, tài vận hanh thông. Khoảng vào giữa tháng 4 âm lịch là thời gian đẹp nhất, sự nghiệp của bạn lên như diều gặp gió, hãy tận dụng thời cơ này để kiếm tiền nhé.

Tuổi Hợi

Trong 12 con giáp, có lẽ người tuổi Hợi là con giáp giàu nhất, tiền của rất nhiều, sống trong giàu sang phú quý. Đặc biệt người tuổi Hợi không chỉ giàu có mà còn sở hữu một trái tim nhân hậu, luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người.

Trước khi đến với sự thành công, giàu có của mình, người tuổi Hợi trải qua rất nhiều gian nan và vất vả. Cuộc đời thời trẻ của tuổi Hợi chịu nhiều cay đắng và bi thương. Càng về thời trung vận và hậu vận, cuộc đời của người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, công việc làm ăn phất lên như diều gặp gió. Làm 1 được 2, tiền của vật chất đong đầy, rủng rỉnh đầy túi.

Có thể nói sự giàu có của người tuổi Hợi chỉ có 2 phần là do gia đình, còn 8 phần là do bản thân tự cố gắng xây dựng và gặt hái dựa trên chính sức lực của mình. Để trở thành tỷ phú, giàu sang đối với người tuổi Hợi không phải là đơn giản, mà nó là cả một quá trình, đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức.

3 con giáp 'chuột sa hũ nếp', vươn mình nhận lộc vào Rằm tháng 4 âm lịch - Ảnh 1
 Người tuổi Hợi là con giáp giàu nhất, tiền của rất nhiều, sống trong giàu sang phú quý. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi, trời sinh người tuổi Mão là con giáp may mắn đầu tiên được Cát tinh soi chiếu, vận đỏ bừng lên, tài lộc kéo đến, giàu sang phú quý. Tử vi cho biết từ Rằm tháng 4 âm lịch, bản mệnh công danh, sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận.

Những người tuổi Mão càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì Mão sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian này người tuổi Mão càng chăm chỉ thì càng dễ dàng đổi vận. Chưa kể bạn còn được sếp khen, đồng nghiệp ưu ái và nhận về lộc lá khủng quanh năm.
(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi 44 ngày tới: Những con giáp này cẩn thận tai bay vạ gió, ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, đề phòng kẻ gian, tiêu nhân hãm hại

Tử vi 44 ngày tới: Những con giáp này cẩn thận tai bay vạ gió, ngồi không họa cũng rơi xuống đầu, đề phòng kẻ gian, tiêu nhân hãm hại

Tử vi 44 ngày tới nói rằng, những con giáp này cẩn trọng với các mối quan hệ xung quanh, tiểu nhân hãm hại, ngồi không họa cũng rơi xuống, nên đề phòng bất trắc.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giap con giap may mắn bói vui 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 35 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 2 giờ 35 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 3 giờ 22 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng