3 con giáp 'chuột sa chĩnh vàng' trong tuần đầu tháng 8 âm lịch, tha hồ hưởng phúc, may mắn song hành, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 27/08/2022 16:37

Tử vi cho biết, thời gian tuần đầu tháng 8 âm lịch này, những con giáp dưới đây làm đâu trúng đó, cuộc sống hanh thông ít ai sánh bằng.

Tuổi Dậu

Thầy tử vi cho biết rằng, trong tuần đầu tháng 8 âm lịch, những người tuổi Dậu chính là con giáp may mắn, làm đâu trúng đó. Nếu như người tuổi Dậu định đầu tư làm ăn thì đây chính là cơ may hiếm có mà con giáp này chớ dại bỏ qua.

Giai đoạn này, vận khí của tuổi Dậu sẽ tăng lên cao vút, may mắn từ đâu tề tựu về, làm công danh sự nghiệp ngày càng tấn tới. Người tuổi Dậu hãy cố gắng hết mình trong công việc nên nắm bắt cơ hội, tăng mạnh đầu tư để gặt hái được nhiều thành công lẫy lừng trong tương lai.

3 con giáp 'chuột sa chĩnh vàng' trong tuần đầu tháng 8 âm lịch, tha hồ hưởng phúc, may mắn song hành, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Thầy tử vi cho biết rằng, trong tuần đầu tháng 8 âm lịch, những người tuổi Dậu chính là con giáp may mắn, làm đâu trúng đó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo dự đoán của tử vi, tuần đầu tháng 8 âm lịch, cuộc sống của tuổi Sửu sẽ khởi sắc mạnh mẽ, làm đâu thắng đó, như ý bội phần. Đây chính là thời điểm hoàn hảo để con giáp này thỏa chí làm giàu của những người tuổi Sửu.

Bạn sẽ liên tục chiến thắng có đối thủ cạnh tranh, có được nhiều cơ hội phát triển mới và đồng thời tiền bạc cũng theo đó mà chảy vào túi tuổi Sửu. Trong thời gian này, chỉ cần con giáp này chăm chỉ là ăn, tập trung buôn bán thì sẽ sống trong giàu sang phú quý. Người tuổi Sửu không chỉ may mắn tiền bạc công danh, mà ngay cả chuyện tình cảm lứa đôi cũng vô cùng khởi sắc. 

3 con giáp 'chuột sa chĩnh vàng' trong tuần đầu tháng 8 âm lịch, tha hồ hưởng phúc, may mắn song hành, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Theo dự đoán của tử vi, tuần đầu tháng 8 âm lịch, cuộc sống của tuổi Sửu sẽ khởi sắc mạnh mẽ, làm đâu thắng đó, như ý bội phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong giai đoạn tiền vận, tuổi Dần là người tiên phong cho những điều mà chưa ai làm được. Đó là lý do mà Dần dễ thành công. Khoảng thời gian khó khăn trước đó cũng đã qua, giờ là lúc mà con giáp này đón nhận thành quả cho sự nỗ lực của bản thân.

Người tuổi Dần vượt qua được những khó khăn, chuẩn bị đón những điều tốt đẹp, đặc biệt là khoảng thời gian tuần đầu tháng 8 âm lịch. Tuổi Dần có thể sẽ gặp được quý nhân phù trợ giúp họ dễ dàng có được thành công hơn. Khoảng thời gian này đối với Dần chắc chắn rất đáng mong chờ.

3 con giáp 'chuột sa chĩnh vàng' trong tuần đầu tháng 8 âm lịch, tha hồ hưởng phúc, may mắn song hành, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Người tuổi Dần vượt qua được những khó khăn, chuẩn bị đón những điều tốt đẹp, đặc biệt là khoảng thời gian tuần đầu tháng 8 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Ai khổ mặc ai, trong 10 ngày tới (18/8 - 27/8), 3 con giáp này vẫn thăng tiến băng băng, Ngọc hoàng mở kho phát lộc, thu hái được bộn tiền

Ai khổ mặc ai, trong 10 ngày tới (18/8 - 27/8), 3 con giáp này vẫn thăng tiến băng băng, Ngọc hoàng mở kho phát lộc, thu hái được bộn tiền

Cát tinh chiếu mệnh sau những lần vất vả ngược xuôi thì cuối cùng 3 con giáp này cũng có quả ngọt trong 10 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 8 âm lịch tử vi ngày mai tử vi hôm nay con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 3 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa