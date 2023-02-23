3 con giáp 'chuột sa chĩnh vàng' trong tuần đầu tháng 3, tha hồ hưởng phúc, may mắn song hành, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 02:50

Tử vi cho biết, thời gian tuần đầu tháng 3, những con giáp dưới đây làm đâu trúng đó, cuộc sống hanh thông ít ai sánh bằng.

Tuổi Dậu

Thầy tử vi cho biết rằng, trong tuần đầu tháng 3, những người tuổi Dậu chính là con giáp may mắn, làm đâu trúng đó. Nếu như người tuổi Dậu định đầu tư làm ăn thì đây chính là cơ may hiếm có mà con giáp này chớ dại bỏ qua.

Giai đoạn này, vận khí của tuổi Dậu sẽ tăng lên cao vút, may mắn từ đâu tề tựu về, làm công danh sự nghiệp ngày càng tấn tới. Người tuổi Dậu hãy cố gắng hết mình trong công việc nên nắm bắt cơ hội, tăng mạnh đầu tư để gặt hái được nhiều thành công lẫy lừng trong tương lai.

3 con giáp 'chuột sa chĩnh vàng' trong tuần đầu tháng 3, tha hồ hưởng phúc, may mắn song hành, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo dự đoán của tử vi, trong tuần đầu tháng 3, cuộc sống của tuổi Sửu sẽ khởi sắc mạnh mẽ, làm đâu thắng đó, như ý bội phần. Đây chính là thời điểm hoàn hảo để con giáp này thỏa chí làm giàu của những người tuổi Sửu.

Bạn sẽ liên tục chiến thắng có đối thủ cạnh tranh, có được nhiều cơ hội phát triển mới và đồng thời tiền bạc cũng theo đó mà chảy vào túi tuổi Sửu. Trong thời gian này, chỉ cần con giáp này chăm chỉ là ăn, tập trung buôn bán thì sẽ sống trong giàu sang phú quý. Người tuổi Sửu không chỉ may mắn tiền bạc công danh, mà ngay cả chuyện tình cảm lứa đôi cũng vô cùng khởi sắc. 

3 con giáp 'chuột sa chĩnh vàng' trong tuần đầu tháng 3, tha hồ hưởng phúc, may mắn song hành, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong giai đoạn tiền vận, tuổi Dần là người tiên phong cho những điều mà chưa ai làm được. Đó là lý do mà Dần dễ thành công. Khoảng thời gian khó khăn trước đó cũng đã qua, giờ là lúc mà con giáp này đón nhận thành quả cho sự nỗ lực của bản thân.

Người tuổi Dần vượt qua được những khó khăn, chuẩn bị đón những điều tốt đẹp, đặc biệt là khoảng thời gian tuần đầu tháng 3. Tuổi Dần có thể sẽ gặp được quý nhân phù trợ giúp họ dễ dàng có được thành công hơn. Khoảng thời gian này đối với Dần chắc chắn rất đáng mong chờ.

3 con giáp 'chuột sa chĩnh vàng' trong tuần đầu tháng 3, tha hồ hưởng phúc, may mắn song hành, đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Năm ngày 23/2/2023 của 12 con giáp: Sửu - Mão gặp Thiên Tài trợ vận tài lộc; Thân - Tuất công danh không thuận, đề phòng mất cắp

Tử vi thứ Năm ngày 23/2/2023 của 12 con giáp: Sửu - Mão gặp Thiên Tài trợ vận tài lộc; Thân - Tuất công danh không thuận, đề phòng mất cắp

Xem tử vi thứ Năm ngày 23/2/2023 của 12 con giáp, bạn sẽ biết trước điều gì sẽ xảy ra trong cuộc sống của mình, từ đó sẵn sàng nắm bắt cơ hội, đối diện khó khăn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tháng 3 tử vi tháng 3 tử vi hôm nay tử vi ngày 23/2/2023 con giap may man tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 32 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà