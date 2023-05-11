3 con giáp chuẩn bị tinh thần được tăng lương, thăng chức trong năm 2023: Thần tài chiếu cố, không lo thiếu tiền trong những ngày cuối tháng 3 AL

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 01:31

Trong năm 2023, 3 con giáp được thần tài chiếu cố nên đường tài lộc tương đối vượng phát. Điều này sẽ giúp có thêm những khoản thu nhập lớn.

Tuổi Sửu

Khá bận rộn và rắc rối với Sửu khi có Kiếp Tài chiếu mệnh, nếu đi làm thì dễ gặp tình trạng chia bè kéo cánh. Bạn không nhận được sự ủng hộ từ những người xung quanh, không sao cả vì bạn vẫn có năng lực để đứng lên một mình. Tuy nhiên tiền bạc lại khá ổn định nhờ hai hành Thổ tương hòa. Những lo lắng của bạn về nợ nần sẽ sớm tiêu tan và được thay thế bằng những cảm xúc tích cực bởi nhiều tin vui sẽ đến.

Mặt tình cảm dễ gặp phiền phức vì lâm Tương Phá, trong gia đình, họ hàng có lục đục nội bộ chưa thể giải quyết. Anh chị em trong nhà không thể hỗ trợ nhau, lúc khó khăn toàn tự lực cánh sinh. 

3 con giáp chuẩn bị tinh thần được tăng lương, thăng chức trong năm 2023: Thần tài chiếu cố, không lo thiếu tiền trong những ngày cuối tháng 3 AL - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân khá ảm đạm, tâm trạng lúc lên lúc xuống. Bạn đang suy nghĩ nhiều cho tương lai và tự hỏi không biết công việc hiện tại có phù hợp với bạn hay không.

Giai đoạn này sẽ có nhiều mệt mỏi, bủa vây, tuổi Thân nên tìm tới bạn bè tâm giao hoặc một người có kinh nghiệm để xin lời khuyên và trút bỏ bớt khó khăn nhé.

3 con giáp chuẩn bị tinh thần được tăng lương, thăng chức trong năm 2023: Thần tài chiếu cố, không lo thiếu tiền trong những ngày cuối tháng 3 AL - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của tuổi Dần ngày càng giảm dần. Có thể nói, nguyên nhân là do thói quen chi tiêu không có kế hoạch của con giáp này. Hãy lập bảng chi tiêu khoa học ngay để cải thiện thu nhập hiện tại.

Vận trình tình cảm không được tốt đẹp. Niềm tin chính là yếu tố đầu tiên để duy tình cảm được bền lâu. Ngoài ra, các cặp đôi cần cố gắng dành thời gian cho nhau nhiều hơn mới mong mối quan hệ này bền chặt, lâu dài.

3 con giáp chuẩn bị tinh thần được tăng lương, thăng chức trong năm 2023: Thần tài chiếu cố, không lo thiếu tiền trong những ngày cuối tháng 3 AL - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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