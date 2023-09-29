3 con giáp chuẩn bị tìm chỗ cất vàng từ ngày 29/9 đến ngày 10/10: Vượng tài phát lộc, tha hồ gom của tích tiền, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 29/09/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị tận hưởng vinh hoa phú quý, phúc lộc dồi dào từ ngày 29/9 đến ngày 10/10.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ nổi tiếng là người có tính cách chân thành, hào phóng và giỏi quan sát, diễn đạt nên làm gì cũng giỏi. Từ ngày 29/9 đến ngày 10/10, vận trình của con giáp này ngày càng lên cao khi họ có thêm nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm và tiền vốn, người tuổi Tỵ có thể cân nhắc đến việc phát triển kinh doanh hoặc thay đổi môi trường làm việc có tính đột phá hơn. Ở thời điểm hiện tại, những người tuổi Tỵ làm kinh doanh sẽ gặp phải một vài thay đổi nhỏ liên quan đến thay đổi mặt hàng hay địa điểm buôn bán. Tuy nhiên họ không cần lo lắng vì bản thân sẽ sớm tìm được cơ hội tốt.

Nhờ có công việc hanh thông mà người tuổi Tỵ có tài chính khá ổn định. Với những người làm công ăn lương thì đây là thời điểm tốt để họ phát triển sự nghiệp khi cơ hội thăng quan tiến chức ngày một gần hơn. Để không gặp phải kẻ tiểu nhân, con giáp này nên chăm chỉ hơn và cẩn thận từng li từng tí khi làm việc.

3 con giáp chuẩn bị tìm chỗ cất vàng từ ngày 29/9 đến ngày 10/10: Vượng tài phát lộc, tha hồ gom của tích tiền, tình duyên đỏ thắm như son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là một trong 3 con giáp may mắn từ ngày 29/9 đến ngày 10/10. Cụ thể, bạn sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi, mọi mặt trong cuộc sống đều có những bước phát triển khả quan.

Nếu là người làm công ăn lương, bạn sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực làm việc của mình và được cấp trên coi trọng. Với những người làm ăn kinh doanh, Mão có thể gặp được một vài cơ hội làm ăn khá triển vọng, các mối quan hệ xã giao được xây dựng từ trước sẽ giúp mọi việc thuận lợi hơn, mang về cho bạn khoản lợi nhuận kha khá.

Không chỉ công việc suôn sẻ, tài chính khởi sắc mà trên phương diện tình cảm, những người tuổi Mão cũng nhận được tin vui. Người độc thân có thể tìm thấy ý trung nhân của mình thông qua sự giới thiệu, lời mai mối của bạn bè, người thân. Trong khi đó, các cặp đôi ngày càng gắn bó, thấu hiểu lẫn nhau.

3 con giáp chuẩn bị tìm chỗ cất vàng từ ngày 29/9 đến ngày 10/10: Vượng tài phát lộc, tha hồ gom của tích tiền, tình duyên đỏ thắm như son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi không thích tranh đấu, tính cách rất dễ gầ. Cho dù con giáp này không chủ động tranh giành bất cứ thứ gì nhưng họ vẫn đạt được những kết quả tốt nhất.

Người tuổi Hợi ngày càng thăng tiến, quản lý công việc làm ăn đạt được những kết quả đáng kể, sự nghiệp có nhiều hy vọng.

Từ ngày 29/9 đến ngày 10/10, sự nghiệp của con giáp tuổi Hợi ngày càng thăng tiến, cuộc sống dần dần được cải thiện.

Xung quanh họ xuất hiện nhiều quý nhân, cuộc sống ngày càng viên mãn, có thể nói ở đâu những người này cũng gặt hái được những điều tốt đẹp, cuộc sống không còn khó khăn.

3 con giáp chuẩn bị tìm chỗ cất vàng từ ngày 29/9 đến ngày 10/10: Vượng tài phát lộc, tha hồ gom của tích tiền, tình duyên đỏ thắm như son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bồ Tát ghé thăm nhà 3 con giáp vào đúng 21 giờ ngày 28/9: Ví tiền ngày một dày lên, tình duyên viên mãn, chân đeo vàng, tay đeo bạc

Bồ Tát ghé thăm nhà 3 con giáp vào đúng 21 giờ ngày 28/9: Ví tiền ngày một dày lên, tình duyên viên mãn, chân đeo vàng, tay đeo bạc

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền đầy túi, tình đầy tim vào đúng 21 giờ ngày 28/9.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 29/9 tu vi ngay 30/9 tu vi hang ngay

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng