3 con giáp chuẩn bị nghênh đón tài lộc trong 10 ngày tới: Làm ăn thuận lợi đủ đường, vận khí hài hòa, cầu được ước thấy, một bước lên hàng đại gia

Tâm linh - Tử vi 05/09/2023 09:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây gặt hái được nhiều thành công trong 10 ngày tới, sự nghiệp lên đỉnh vinh quang.

Tuổi Dậu

Trong 10 ngày tới người tuổi Dậu sẽ có nhiều thuận lơi trong công việc. Bản tính của tuổi Dâụ vô cùng mạnh mẽ, cá tính và kiên định nên người tuổi Dậu có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, tạo nên những bước phát triển vượt bậc cho chính mình.

Người tuổi Dậu càng về hậu vận Dậu càng vững vàng trên đường công danh, thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trong thời điểm này, tuổi Dậu sẽ được thần tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng thành công viên mãn.

Người tuổi Dậu hãy tận dụng thời gian này để thu gom hết tiền bạc vào nhà mình tạo thành tiền để tạo nền tảng cho tương lai phát triển vững chắc.

3 con giáp chuẩn bị nghênh đón tài lộc trong 10 ngày tới: Làm ăn thuận lợi đủ đường, vận khí hài hòa, cầu được ước thấy, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuy là trong những tháng vừa qua, những ai cầm tinh con Dê sẽ phải gồng mình đón nhận vận trình bấp bênh, gặp nhiều khó khăn, thường dễ gặp tai bay vạ gió. Thế nhưng, trong 10 ngày tới thì sự nghiệp của họ sẽ dần dần ổn định lại, có phương hướng rõ ràng hơn để phát triển.

Các khoản thu nhập tài chính cũng ổn định, không gặp nhiều vấn đề. Thời điểm này, người tuổi Mùi còn có thể được thưởng thêm hoặc nhận lãi từ việc làm ăn kinh doanh. Chỉ cần có kế hoạch chi tiêu thích đáng thì họ sẽ không rơi vào cảnh khó khăn, túng thiếu.

Đây cũng là khoảng thời gian mà họ có thể gặp được những người cùng chung chí hướng hoặc quý nhân nâng đỡ, đôi bên có thể hợp tác và trợ giúp nhau cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể.

Thế nhưng, đà phát triển của con giáp này cũng có thể dẫn tới sự nhòm ngó, xét nét của kẻ tiểu nhân. Vì vậy, họ càng cần tập trung chú ý trong công việc, tránh phạm những sai sót có thể gây hậu quả nghiêm trọng, để kẻ xấu thừa nước đục thả câu. Cách tốt nhất để vượt qua tình trạng này là tập trung vào đúng chuyên môn của mình, không quan tâm những lời thị phi vì khó ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người.

Thời điểm mà Thái Tuế gây học, tai ương ập đến thì bạn cũng cần đề phòng tới an nguy, sức khỏe cá nhân. Khi xuất hành đi lại, đặc biệt là với những hành trình xa xôi, cần cẩn trọng với những tai nạn bất ngờ và thường ngày nên chú ý với dấu hiệu sức khỏe suy giảm. Khi cần thiết, đừng ngại ngần buông bỏ bớt gánh nặng và giảm thời gian làm việc để có thể chăm sóc bản thân tốt hơn.

3 con giáp chuẩn bị nghênh đón tài lộc trong 10 ngày tới: Làm ăn thuận lợi đủ đường, vận khí hài hòa, cầu được ước thấy, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tham vọng và hoài bão lớn là đức tính của những người cầm tinh con Rồng. Trong công việc, họ luôn cố gắng đạt được thành tích xuất sắc, nỗ lực không ngừng để có cơ hội thăng quan tiến chức.

Chính vì điều này, họ thường nhận được sự tín nhiệm, giao phó những công việc, trọng trách lớn.

Trong 10 ngày tới, tử vi dự đoán con giáp này sẽ là thời hoàng kim. Những nỗ lực của người tuổi Thìn sẽ được ghi nhận và gặt hái về nhiều thành quả.

Trong công việc, họ sẽ đạt được những đỉnh cao mới, gặt hái nhiều thành tích đáng kể.

Đường tài lộc vượng, người tuổi Thìn có nhiều cơ hội kiếm tiền trong thời điểm này.

3 con giáp chuẩn bị nghênh đón tài lộc trong 10 ngày tới: Làm ăn thuận lợi đủ đường, vận khí hài hòa, cầu được ước thấy, một bước lên hàng đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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