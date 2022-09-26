3 con giáp chuẩn bị đóng tin vui trong tuần này (26/9-2/10): sẽ có bất ngờ khủng, tiền vàng ập tới, lộc đỏ đầy trời

Tuổi Thân

Trong tuần này (26/9-2/10), công việc và tài lộc người tuổi Thân đều có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn, thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Người làm công ăn lương có dấu hiệu tăng lương, người kinh doanh buôn bán có những ngày trong tháng thu về lợi nhuận rất cao, bù lại những ngày thất thu trước đó. Trong tuần này, vận trình biến động theo chiều hướng tích cực một cách bất ngờ, sẽ có lúc thăng hoa hay có khi đón tin vui.

Trong tuần này (26/9-2/10), công việc và tài lộc người tuổi Thân đều có dấu hiệu khởi sắc, mưu sự dễ dàng hơn, thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Ngươi tuổi Tý sẽ gặp được cơ hội may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền trong tuần này (26/9-2/10). Tài chính vượng về Thứ Tài, nguồn Chính Tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Chỉ cần người tuổi Tý biết nắm bắt thời cơ, sẽ có thể biến “chiếc túi rỗng trở nên đầy ắp tiền bạc.