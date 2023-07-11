3 con giáp chuẩn bị đón TÀI LỘC đổ về nhà như lũ quét từ ngày 13/7 đến ngày 20/7, kiếm tiền siêu đỉnh, độc chiếm hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 11/07/2023 15:25

Tử vi con giáp dự đoán, từ ngày 13/7 đến ngày 20/7, 3 con giáp dưới đây bị của cải bủa vây, tài lộc phơi phới, làm 1 hưởng 10.

Tuổi Ngọ

Từ ngày 13/7 đến ngày 20/7, mọi việc tuổi Ngọ làm đều thu về kết quả tốt đẹp. Dù là dự tính về công việc làm ăn hay học hành, tình cảm, bạn hãy cứ dũng cảm thực hiện chớ nên ngần ngại, bởi thành công là điều chắc chắn.

Thời điểm này là lúc thích hợp để bản mệnh lên kế hoạch tương lai hoặc bắt tay vào một kế hoạch mới. Nếu cảm thấy còn điều gì lấn cấn, đừng ngại hỏi ý kiến hay xin lời khuyên từ những người đi trước, chắc chắn đối phương cũng sẽ vui vẻ và nhiệt tình chỉ bảo bạn thôi.

Chuyện tài lộc cũng không có gì đáng lo, bởi bạn đã làm lụng chăm chỉ, phấn đấu làm giàu suốt thời gian qua nên sẽ được tận hưởng thành quả xứng đáng. Với túi tiền rủng rỉnh, bạn có thể chi tiêu mà không cần lo lắng.

Trên phương diện tình cảm, có lẽ trong thời gian qua, bạn đã quá nhanh mà không kịp tận hưởng khoảng thời gian quý báu bên những người thân yêu, hôm nay là ngày thích hợp để bù đắp tình cảm.

3 con giáp chuẩn bị đón TÀI LỘC đổ về nhà như lũ quét từ ngày 13/7 đến ngày 20/7, kiếm tiền siêu đỉnh, độc chiếm hết vận may thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi cho biết những người tuổi Tỵ nếu đang làm công việc kinh doanh tự nhiên nhận được vận may trời cho. Từ ngày 13/7 đến ngày 20/7, sẽ có người muốn nhờ bạn cung cấp mặt hàng cho chương trình sự kiện liên hoan của họ và tự nhiên bạn có được một món hời vô cùng lớn.

Tuổi Tỵ có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé. Đây chính là thời cơ tốt để bạn làm ăn. Nếu bạn muốn thì phải đầu tư. Chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới như ý.

Trong thời điểm này, đương tình duyên thăng hoa, tuổi Tỵ có lẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn. 

3 con giáp chuẩn bị đón TÀI LỘC đổ về nhà như lũ quét từ ngày 13/7 đến ngày 20/7, kiếm tiền siêu đỉnh, độc chiếm hết vận may thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Từ ngày 13/7 đến ngày 20/7, những người tuổi Tuất có tài tinh chiếu mệnh. Họ được Thần Tài chiếu cố nhiều hơn nên nhìn chung phương diện tài lộc có nhiều điều khả quan. Trong công việc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đều có khả năng vượt qua một cách thuận lợi. Khi đó, những giá trị hay thành tựu gặt hái được sẽ ngày một tích lũy, là tiền đề để họ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Các nguồn thu nhập chính của người tuổi Tuất vẫn ổn định và vững chắc. Họ cũng có khả năng nhận được những cơ hội làm ăn mới, kiếm được bộn tiền nhờ các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn phát sinh nhiều khoản chi phí, cầm kiểm soát và có ngân sách tích lũy dài hạn. Nếu sa đà vào tiệc tùng, xã giao mà “vung tay quá trán” thì các kế hoạch tài chính trước đó đều bị xáo trộn.

Giai đoạn này, người tuổi Tuất nên duy trì tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực, có thể làm việc độc lập nhưng không nên đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể. Sức mạnh tập thể sẽ giúp bạn có nhiều bước tiến xa hơn.. Muốn làm việc lớn chỉ dựa vào sức mình thôi chưa đủ, cần liên kết tập thể để xây dựng đội ngũ vững mạnh​​​​.

3 con giáp chuẩn bị đón TÀI LỘC đổ về nhà như lũ quét từ ngày 13/7 đến ngày 20/7, kiếm tiền siêu đỉnh, độc chiếm hết vận may thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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