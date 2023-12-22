3 con giáp chấm dứt chuỗi ngày nghèo khó trong ngày 22/12: Không thành tỷ phú cũng thành đại gia, phú quý đeo bám chẳng buông, làm một thu gấp đôi

Tâm linh - Tử vi 22/12/2023 00:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây ôm cục tiền khủng vào nhà, tài vận khởi sắc trong ngày 22/12.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thường mang tính cách mạnh mẽ, dũng cảm, năng động và thân thiện. Họ luôn giữ thái độ tự ti, suy nghĩ vấn đề rất linh hoạt và cẩn trọng.

Đa phần con giáp tuổi Dậu thường rất hiểu biết, biết đối nhân xử thế. Họ coi trọng tình cảm gia đình, luôn nỗ lực để gia đình và người thân có cuộc sống tốt hơn.

Trong ngày 22/12 người tuổi Dậu nhận lộc trời ban. Công việc của họ hanh thông, xuôi thuận, may mắn hơn nhiều phần. Việc đặt ra mục tiêu thích hợp, biết tiến biết lùi, họ sẽ gặt hái được những thành quả đột phá. 

Người tuổi này đang thử việc, học việc cũng có tiến bộ vượt bậc, xứng đáng được ghi nhận. Những người đang khó khăn cũng đừng nản lòng. Hãy tiếp tục nỗ lực vươn lên trong tương lai.

Con giáp tuổi Dậu làm kinh doanh sẽ gặp thời, gặp thế, chốt được nhiều đơn hàng, có nhiều khách hàng thân thiết. Nhờ làm việc hiệu quả, buôn bán có tài, có tâm, con giáp này thu tiền về đầy túi, đón Tết đủ đầy.

3 con giáp chấm dứt chuỗi ngày nghèo khó trong ngày 22/12: Không thành tỷ phú cũng thành đại gia, phú quý đeo bám chẳng buông, làm một thu gấp đôi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi trong ngày 22/12 có thể nói là khá thuận lợi đối với người tuổi Tý. Ngay từ lúc này, bản mệnh đã có cơ hội khẳng định vị thế của mình. Bạn có những cách giải quyết vấn đề hết sức hợp lý khiến ai cũng bị thuyết phục. Tuy nhiên, bạn đừng vì mình gặt hái được thành công mà thành ra kiêu ngạo nhé.

Chuyện làm ăn tiến triển suôn sẻ đặc biệt trong ngày 22/12. Chính Tài cho thấy, bạn sẽ được nhận một khoản lương thưởng với công sức đã bỏ ra. Trong khi đó, Thiên Tài giúp bản mệnh phát tài bất ngờ hoặc nhận được tiền ủng hộ của người thân thiết.

Chuyện tình cảm của những người đã lập gia đình lại khá ảm đạm. Có lẽ bạn đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp mà quên quan tâm đến nửa kia. Hãy trò chuyện với người ấy nhiều hơn để thấu hiểu tâm tư đối phương.

Người độc thân tuần này có chủ đào hoa chiếu mệnh nên có thể nhận được tin vui trong ngày 22/12. Bạn nên mở rộng lòng mình hơn để đón nhận tình cảm đến từ người ấy, biết đâu hai người lại là một cặp đôi tiền định đấy.

3 con giáp chấm dứt chuỗi ngày nghèo khó trong ngày 22/12: Không thành tỷ phú cũng thành đại gia, phú quý đeo bám chẳng buông, làm một thu gấp đôi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hỏa sinh Thổ báo hiệu một quãng thời gian đầy ắp niềm vui đối với người tuổi Sửu. Con giáp này hạnh phúc khi được sống trong một gia đình êm ấm, các thành viên đều dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau.

Là con giáp may mắn trong ngày 22/12 người còn độc thân có thể nhận được tin nhắn quan tâm, chúc mừng đến từ một người nào đó. Nếu đó là người bạn cũng có tình cảm thì còn đợi gì mà không nhanh chóng "bật đèn xanh" cho đối phương, để cuộc sống sang trang.

Thiên Ấn cũng báo hiệu những dấu hiệu tốt lành trên phương diện công việc. Bạn sẽ thực hiện được những mục tiêu mình đặt ra từ trước đó, thậm chí còn có thể gây ấn tượng với người có chức quyền.

3 con giáp chấm dứt chuỗi ngày nghèo khó trong ngày 22/12: Không thành tỷ phú cũng thành đại gia, phú quý đeo bám chẳng buông, làm một thu gấp đôi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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