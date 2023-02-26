3 con giáp cầu được ước thấy: Mơ thành đại gia cũng thành hiện thực, hỷ sự lâm môn, thăng quan tiến chức vào đầu tuần mới (27-28/2)

Theo tử vi vào đầu tuần mới (27-28/2), tuổi Dậu là con giáp may mắn nếu kiên trì đối diện với khó khăn. Trong công việc, họ có thể bị cấp trên và đồng nghiệp gây khó dễ, lúc này tuổi Dậu nên tìm thời cơ biến thách thức thành cơ hội.

Chuyện làm ăn của bản mệnh cũng mở ra nhiều cơ hội. Tuổi Dậu cần hết sức nắm bắt, tự tin vào bản thân để chinh phục mọi đích đến.

Cuối tuần còn may mắn về tình duyên đối với tuổi Dậu khi các mối quan hệ phát triển một cách hài hòa. Nếu chịu mở lòng hơn, rất có thể họ sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội thú vị.

Tuổi Sửu



Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu bề ngoài rất hiền lành, dễ tính. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có tham vọng, có ý chí vươn lên trong sự nghiệp.

Người tuổi này dù không tài năng hơn người nhưng họ rất ham học hỏi. Họ học tập từ ngày này qua ngày khác để biến kiến thức, kỹ năng của người khác thành của mình.

Con giáp này sẽ sớm thể hiện được năng lực của bản thân và được cấp trên coi trọng.

Vào đầu tuần mới (27-28/2), người tuổi Sửu có vận may tăng lên. Nhiều cơ hội nghề nghiệp sẽ tìm đến với con giáp này. Chỉ cần họ năm giữ cơ hội, chăm chỉ làm việc thì họ sẽ có thể đạt được những thành tựu như ý muốn.

Con giáp này được quý nhân phù trợ, có thêm các mối quan hệ. Người này làm kinh doanh cũng gặp thời, gặp thế, thu về lợi nhuận lớn. Những thay đổi trong cách làm việc giúp họ thu về nguồn lợi lớn, kiếm tiền về đầy túi.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân tràn đầy tinh thần chiến đấu, con giáp này cũng rất có tham vọng trong cuộc sống. Thậm chí Thân ngày càng đặt cho mình những động lực lớn hơn để phấn đấu, nâng cao năng lực bản thân. Con giáp tuổi Thân không chỉ hướng đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc mà còn phải giàu sang, phú quý.

Theo tử vi, vào đầu tuần mới (27-28/2) tuổi Thân đón nhận tin vui cực lớn, tiền bạc cứ đổ về tiêu hoài không hết. Con giáp này gặp được nhiều may mắn, vận tài chính được cải thiện nhiều hơn. Đặc biệt, từ giờ đến cuối năm, con giáp tuổi Thân có nhiều cơ hội phát huy hết thế mạnh của mình nên vận trình ngày càng đi lên. Nhờ sự bản lĩnh cao ngút trời nên tiền bạc cứ tăng lên không ngừng, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Thời điểm này, tuổi Thân sẽ gặp được quý nhân, được hướng dẫn tận tình, nhờ vậy mà mở ra được nhiều triển vọng mới, gặt hái được nhiều của cải hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.