3 con giáp cầu phúc có phúc, ước lộc có lộc liên tiếp các ngày 26, 27, 28 và 29/12: Dễ làm nên đại sự, tiền trong tài khoản tăng vù vù, hạnh phúc thập toàn

Tâm linh - Tử vi 23/12/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị gia nhập hội đại gia, phúc lộc tràn trề liên tiếp các ngày 26, 27, 28 và 29/12.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần tuy không dư dả nhưng lại sống xởi lởi, không bao giờ tính toán thiệt hơn. Với những người thân thiết, con giáp này lại càng cho đi chứ không mong nhận lại. Có lẽ nhờ vậy mà tất cả mọi người đều yêu mến tuổi Dần và xem họ là tri kỷ trong cuộc đời.

Giai đoạn bắt đầu sự nghiệp, người tuổi Dần gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên nhờ được quý nhân phù trợ và bạn bè giúp đỡ, họ nhanh chóng vượt qua và tạo dựng được nền móng vững chắc cho dự định trong tương lai.

Liên tiếp các ngày 26, 27, 28 và 29/12, công việc của người tuổi Dần phát triển thuận lợi cả về quy mô lẫn nhân sự. Bản thân họ nhờ kiến thức chuyên môn vững chắc cũng được cất nhắc chức vụ sếp tổng với vai trò chủ chốt.

So với thời gian trước thì tiền bạc của người tuổi Dần tăng vọt theo cấp số nhân. Họ sống dư dả và đủ sức chăm lo cho toàn bộ thành viên trong gia đình.

3 con giáp cầu phúc có phúc, ước lộc có lộc liên tiếp các ngày 26, 27, 28 và 29/12: Dễ làm nên đại sự, tiền trong tài khoản tăng vù vù, hạnh phúc thập toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Dự báo liên tiếp các ngày 26, 27, 28 và 29/12, vận mệnh của người tuổi Tỵ thay đổi rõ rệt. Nếu để ý bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được gần đây mình hay vui vẻ, hào hứng hơn đúng không?

Gần đây, Tỵ không còn quá lo âu, mà thay vào đó là sự thoải mái, điềm tĩnh, chấp nhận những điều không thể thay đổi được và luôn có lòng tin vào ngày mai. Chẳng bao lâu nữa, con giáp này sẽ có khả năng được nghe được tin thăng tiến, hoặc tìm được một công việc mới tốt đẹp hơn.

Nếu kinh doanh, Tỵ có cơ hội trúng lớn, sẽ có những ngày tháng ấm no nhất từ trước đến nay.

3 con giáp cầu phúc có phúc, ước lộc có lộc liên tiếp các ngày 26, 27, 28 và 29/12: Dễ làm nên đại sự, tiền trong tài khoản tăng vù vù, hạnh phúc thập toàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp chăm chỉ, có trách nhiệm và dám dấn thân. Vậy nên, họ được cấp trên ưu ái, trao cho rất nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập, khẳng định năng lực của mình. Tuy nhiên, chính vì thành công quá sớm nên con giáp giàu có này liên tục bị tiểu nhân quấy phá, hãm hại nên hao tài tốn của.

May mắn thay, liên tiếp các ngày 26, 27, 28 và 29/12 tài vận của Tuất cũng sẽ thăng hoa rực rỡ. Không chỉ tiền ùn ùn chui vào túi, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp con giáp giàu sang này còn tìm được một nửa hoàn hảo của đời mình, hạnh phúc ấm êm khiến ai cũng hờn.

3 con giáp cầu phúc có phúc, ước lộc có lộc liên tiếp các ngày 26, 27, 28 và 29/12: Dễ làm nên đại sự, tiền trong tài khoản tăng vù vù, hạnh phúc thập toàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp từ ngày 23/12 đến ngày 31/12: May túi ba gang ra đựng bạc vàng tứ phương, cầu duyên hữu duyên, làm ăn khấm khá

Quan Âm ban phúc cho 3 con giáp từ ngày 23/12 đến ngày 31/12: May túi ba gang ra đựng bạc vàng tứ phương, cầu duyên hữu duyên, làm ăn khấm khá

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vượng đường công danh, tài lộc bám chặt từ ngày 23/12 đến ngày 31/12.

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