3 con giáp càng làm càng phất trong 7 ngày tới: Được Thần May Mắn ‘bám riết không buông‘, đón nhận hồng ân của Phật Bà, hanh thông vô cùng

Tâm linh - Tử vi 23/12/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây cơ hội trở thành đại gia trong 7 ngày tới.

Tuổi Thìn

Xem bói trong 7 ngày tới, người tuổi Thìn chẳng những có thu nhập chính ổn định mà còn có được những nguồn thu khá dồi dào từ bên ngoài. Tiền bạc không ngừng đổ vào túi, dù mệt mỏi nhưng nhìn lại thành quả, bạn cảm thấy công sức mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng, những vất vả cực khổ mình phải gánh chịu không còn nghĩa lý gì.

Tuy nhiên, khi mọi sự đã đi vào guồng, bản mệnh hãy tìm cho mình một hướng đi riêng, có không gian phát triển và ổn định hơn, tập trung phát triển sự nghiệp để càng về sau, đường tài lộc càng hanh thông rộng mở.

Nếu có ý định tiến hành đầu tư hay kinh doanh thì hãy lên kế hoạch rõ ràng và sắp xếp để tiến hành ngay trong thời điểm này nhé. Lúc này là khoảng thời gian kinh doanh buôn bán vô cùng tốt, cùng với cát khí mà bản mệnh có được, thu nhập cuối cùng mà người tuổi Thìn nhận được chắc chắn cũng sẽ không tồi. Song tiền kiếm được nên có thói quen tiết kiệm, chớ vung tay quá mức rồi tài lộc tiêu tan.

3 con giáp càng làm càng phất trong 7 ngày tới: Được Thần May Mắn ‘bám riết không buông‘, đón nhận hồng ân của Phật Bà, hanh thông vô cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bạn là người cực kỳ có uy tín, làm việc cẩn tắc vô ưu, hành xử kín kẽ, chu đáo. Dự đoán cho 12 con giáp thấy rằng,thời gian này họ đã tự tay đặt dựng những viên gạch tạo nền tảng vững chắc cho sự bứt phá và bùng nổ sắp tới nên luôn là ứng cử viên vàng trong mắt lãnh đạo, được cộng sự và mọi người tin yêu, giúp đỡ.

Như có sự sắp đặt của số phận, trong 7 ngày tới, họ sẽ được may mắn bộn phần, làm đâu thắng đó, tiền bạc ùa vào nhà nhiều không kể xiết. Tử vi 12 con giáp nhắc nhỏ, những ai độc thân sẽ cực kỳ vượng vận, đỏ tình đỏ vận khiến mọi người ngưỡng mộ!

3 con giáp càng làm càng phất trong 7 ngày tới: Được Thần May Mắn ‘bám riết không buông‘, đón nhận hồng ân của Phật Bà, hanh thông vô cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người sinh năm Thân sẽ được các sao phú quý chiếu mệnh trong 7 ngày tới. Thân cũng rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau nên được quý nhân phù trợ trong sự nghiệp. Dù là làm công ăn lương hay kinh doanh tự lực, tuổi Thân hãy chuẩn bị để phát huy hết khả năng của bản thân, sự nghiệp và tài lộc của bạn sẽ được nâng lên một tầm cao hơn.

Có thể nói, vào thời điểm này, người tuổi Thân rất may mắn, tài lộc bùng nổ, thu nhập tăng cao, biết nắm bắt cơ hội có thể kiếm bộn tiền, của cải cuồn cuộn chảy vào trong túi. Những người làm công ăn lương thì hãy chăm chỉ hơn nữa, gặp khó thì kiên định, toàn tâm toàn ý nỗ lực thì thu hoạch cực lớn.

3 con giáp càng làm càng phất trong 7 ngày tới: Được Thần May Mắn ‘bám riết không buông‘, đón nhận hồng ân của Phật Bà, hanh thông vô cùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

Thần May Mắn mỉm cười với 3 con giáp trong 15 ngày tới: Đảm bảo sự nghiệp bước lên một tầm cao mới, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, tài lộc sinh sôi

Thần May Mắn mỉm cười với 3 con giáp trong 15 ngày tới: Đảm bảo sự nghiệp bước lên một tầm cao mới, tiền nhiều như lá rụng mùa thu, tài lộc sinh sôi

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây được Tam Hợp quý nhân hỗ trợ, một bước thành danh trong 15 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 23/12 tu vi ngay 24/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 6 giờ 47 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 6 giờ 49 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 6 giờ 52 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 6 giờ 54 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 9 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 7 giờ 54 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 8 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng