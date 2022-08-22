3 con giáp cẩn trọng thị phi khẩu thiệt 5 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch

3 con giáp dưới đây cần cẩn trọng giữ mình để tránh thị phi khẩu thiệt.

Tuổi Dần

Tuổi Dần gặp một năm sóng gió thị phi khẩu thiệt bậc nhất trong 12 con giáp. Đây là một trong những năm khó khăn nhất của người tuổi Dần khi liên tiếp gặp hoạ vô đơn chí, tai bay vạ gió từ những câu chuyện rất nhỏ nhặt. Sự sôi nổi, nhiệt thành của người tuổi Dần khiến cho nhiều người khác quí mến, nhưng bên cạnh đó cũng không ít kẻ ghen tị, đặt điều thị phi.

5 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch, tốt nhất tuổi Dần nên tỏ ra bình lặng và quan sát, giữ mồm giữ miệng thay vì nhiệt huyết và tỏ ra nổi bật ở mọi phương diện.

5 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch, tốt nhất tuổi Dần nên tỏ ra bình lặng và quan sát, giữ mồm giữ miệng thay vì nhiệt huyết và tỏ ra nổi bật ở mọi phương diện. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu tháng cuối năm cần cẩn trọng giữ mình trong lời ăn tiếng nói. Năm Mậu Tuất bạn đã vướng phải rất nhiều những thị phi từ khẩu thiệt mà ra. 5 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch, bạn có thể vướng phải những tranh cãi không dứt với người thân, bạn bè. Việc này đòi hỏi tuổi Sửu phải hết sức giữ bình tĩnh, không đơm đặt thêm chuyện, không đổ dầu vào lửa để câu chuyện diễn biến theo chiều hướng xấu.

Chuyện gia đình căng thẳng, mâu thuẫn ngày một dâng cao cũng vì tính cố chấp và hay bắt bẻ lời ăn tiếng nói của người thân. Tuy tỏ ra xét nét nhưng tuổi Sửu lại thường ăn nói hàm hồ trong những lúc tức giận. Càng về những tháng cuối năm, tuổi Sửu lại càng phải học cách kín miệng và giữ bình tĩnh trước những thông tin chưa được kiểm chứng.

Tuổi Mão

Tuổi Mão 5 ngày cuối cùng của tháng 7 âm lịch vì sơ sẩy mà mất bạn bè, mất uy tín trong công việc. Vận số thị phi khẩu thiệt vẫn chưa dừng lại với con giáp này khi càng về cuối năm, tuổi Mão càng phải đối diện với rất nhiều nguồn thông tin thiếu minh bạch.

Bạn càng giải thích thì thị phi lại càng tăng lên. Điều này chỉ khiến bạn thêm tức giận và mệt mỏi, tốt nhất nên im lặng, một thời gian sau đó, mọi chuyện sẽ chìm xuống. Nếu bạn cố gắng để thanh minh với những người không tin mình, bạn càng bị họ truy tìm ra chứng cớ để làm tổn hại đến thanh danh của bạn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-con-giap-can-trong-thi-phi-khau-thiet-5-ngay-cuoi-cung-cua-thang-7-am-lich-494588.html