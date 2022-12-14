  3 con giáp cần cù, tiết kiệm và hiếu thảo nhất, đến 16h chiều Thứ 5 ngày 15/12/2002 đón nhận phúc khí, vận khí lên hương, may mắn liên tục, trăm việc thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 12:00

Từ xa xưa, siêng năng và chăm sóc tốt gia đình đã được công nhận là đức tính tốt, do đó những con giáp thường xuyên được nhận may mắn bởi đức tính tốt này của mình.

 

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người hiền lành, chịu thương chịu khó và biết nắm bắt mọi cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Không như những con giáp khác, cuộc sống tuổi Mùi vất vả hơn nhưng không phải họ sẽ chịu cảnh đó suốt đời.

  3 con giáp cần cù, tiết kiệm và hiếu thảo nhất, đến 16h chiều Thứ 5 ngày 15/12/2002 đón nhận phúc khí, vận khí lên hương, may mắn liên tục, trăm việc thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Họ là những người có ý chí cầu tiến, biết vươn lên trong cuộc sống, nên chỉ cần một lúc thiên thời địa lợi nhân hòa thì mọi thứ sẽ thăng hoa rực rỡ. Tử vi học có nói, trong tuần mới tới đây, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn.

Đặc biệt là vào thời điểm này, tuổi Mùi sẽ cảm nhận mọi điều tốt lành sẽ đến, công việc suôn sẻ, quý nhân xuất hiện, mọi việc tưởng chừng như khó khăn lại vận hành trơn tru. Tuổi Mùi được thần tài chiếu cố, sẽ gặp được cơ hội làm ăn sinh lời, những ngày tháng sau này có nhiều khởi sắc, nếu may mắn có khả năng đổi đời.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi và có khả năng kiếm tiền xuất chúng. So với những con giáp khác, tuổi Tý thường thích hợp làm giàu vào một giai đoạn nhất định. Có những người sẽ cực kỳ giàu có, nhưng cũng có những người biết tiết kiệm sống bình ổn, có của ăn của để. Bước vào giai đoạn hậu vận, đa số những người tuổi Tý sẽ tận hưởng được cuộc sống viên mãn sung túc.

  3 con giáp cần cù, tiết kiệm và hiếu thảo nhất, đến 16h chiều Thứ 5 ngày 15/12/2002 đón nhận phúc khí, vận khí lên hương, may mắn liên tục, trăm việc thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, cuộc sống tuổi Tý có nhiều biến động, dù có gặp khó khăn nhưng cũng sớm vượt qua nhờ bản lĩnh phi thường. Đặc biệt đối với cung Quan Lộc, tuổi Tý vẫn còn gặp khá nhiều chông gai, mọi thứ đang diễn ra không như họ mong muốn. Sau tất cả, tuổi Tý phải hiểu được mấu chốt của vấn đề, bóc tách và giải quyết từng chút một thì bước sang thời điểm này mới có thể an yên.

Tới đây, tài lộc của tuổi Tý có nhiều dấu hiệu tích cực vượt trội. Thời gian tới, tuổi Tý sẽ giải quyết được mọi khó khăn. Ngoài ra, đối với một số tuổi Tý, vận đào hoa và quý nhân sẽ xuất hiện trong hai tháng tới. Trong vòng thời điểm này, chính là giai đoạn thiên thời địa lợi nhân hòa giúp tuổi Tý nhận ra được đâu là cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì thành công đến nhanh bất ngờ và đương nhiên sẽ kéo theo tiền bạc thăng

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Hợi thường dễ tính, cởi mở và hòa đồng. Họ có nhiều bạn bè, thường được quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống và sự nghiệp. Không những thế, con giáp này còn hơn người ở tính kiên trì.

  3 con giáp cần cù, tiết kiệm và hiếu thảo nhất, đến 16h chiều Thứ 5 ngày 15/12/2002 đón nhận phúc khí, vận khí lên hương, may mắn liên tục, trăm việc thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp khó khăn, con giáp này không dễ nản lòng, nhụt chí, luôn nỗ lực để khắc phục điểm yếu và đạt được thành công. Người tuổi này còn được biết với khả năng học tập không ngừng, không ngại thay đổi để hoàn thiện bản thân.

Thời điểm này người tuổi Hợi gặp vận đỏ trong sự nghiệp. Mọi khó khăn, rắc rối của họ đều được giải quyết. Người làm ăn kinh doanh sẽ gặp nhiều may mắn. Người trồng trọt, chăn nuôi cũng mát tay, cây trồng, vật nuôi mạnh khỏe, mau lớn. Người tuổi này làm đâu thắng đó, vạn sự suôn sẻ.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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