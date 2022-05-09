3 con giáp bướng bỉnh và gan lỳ không ai bằng 'cứng đầu cứng cổ' khiến người xung quanh cũng phải 'bó tay'

Phụ nữ sinh vào năm Sửu, tính cách rất đơn giản nhưng khá bướng bỉnh, bảo thủ. Khi đã quyết định làm việc gì, phụ nữ tuổi này thường làm đến cùng và chẳng quan tâm xem những người khác nói gì, nghĩ gì. Vì vậy, nếu bạn muốn tranh cãi với phụ nữ tuổi Sửu thì bạn sẽ cầm chắc thua cuộc.

Phụ nữ tuổi Dần mang nét tính cách mạnh mẽ, nói gì làm nấy, yêu được nhưng cũng buông được. Trong cuộc sống, họ có người có tham vọng lớn và thường không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Họ luôn cầu toàn và cố gắng vươn lên.

Tuy nhiên, phụ nữ tuổi Sửu lại là người chung tình, đã yêu là chỉ yêu một người. Tình cảm của họ rất chân thành và không vụ lợi. Sau khi về nhà chồng, phụ nữ tuổi Sửu dốc sức chăm chồng, chăm con, vun vén gia đình. Phụ nữ tuổi này rất giỏi quản lý tiền bạc và giao tiếp xã hội. Họ thuộc tuýp con giáp vượng phu, ai lấy được sẽ giàu lên nhanh chóng. Càng về già, cuộc sống của phụ nữ tuổi Sửu càng thịnh vượng, muốn gì được nấy.

Sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi Dần thể hiện tài năng, tham vọng của họ không thua kém gì đàn ông. Ngoài ra, họ cũng là con giáp đảm đang, nhanh nhẹn và chăm chỉ. Phụ nữ tuổi Dần mang số vượng phu. Sau khi kết hôn, họ giúp chồng xây dựng sự nghiệp thành công, tận hưởng phúc lộc lâu dài.

Phụ nữ sinh vào năm Sửu, tính cách rất đơn giản nhưng khá bướng bỉnh, bảo thủ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con Chuột rất lý trí và lạc quan, không làm những việc không chắc chắn. Một khi đã yêu ai thì họ yêu say đắm và một lòng một dạ vì người mình yêu. Tuy nhiên, họ cũng khá bướng bỉnh, vì tính tính này mà đôi khi cũng xảy ra những chuyện cãi vã nhỏ nhặt với người yêu hay bạn đời.

Tử vi dự báo, tuổi Tý tuổi trẻ có nhiều thăng trầm nhưng kể từ trung niên trở đi, họ có thể phát huy được năng lực, sự nghiệp ngày một đi lên theo chiều hướng tích cực. Họ là một trong những con giáp giàu có, thành công hơn so với những con giáp khác.

Tuổi Dậu

Nữ tuổi Dậu là những người rất thông minh. Họ luôn biết rằng mình là ai, vị trí mình ở đâu và rất tự tin về bản thân mình. Họ có lý lẽ riêng của mình, chớ nhìn vậy mà đánh giá con giáp này là những người kiêu căng.

Con giáp nữ tuổi Dậu đôi khi khá bướng bỉnh trong cả công việc lẫn cuộc sống. Họ không chấp nhận những điều không xứng đáng so với thành quả bỏ ra và sẽ đứng lên bảo vệ lợi ích thay vì chịu thiệt thòi như nhiều người khác. Họ luôn thẳng thắn trong suy nghĩ và cả cách nói năng, không che giấu điều gì. Cũng chính vì điều này mà nữ tuổi Dậu tuy bướng bỉnh nhưng vẫn hết sức đáng yêu.

Họ hiểu chuyện và nửa kia cũng rất nhanh để hai người tìm ra hướng giảng hoà. Nữ tuổi Dậu không thích sự vòng vo và không phải là người hay để bụng.

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