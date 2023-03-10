3 con giáp buôn bán có lời, có tin vui từ phương xa vào 9h sáng ngày 11/3: Mọi việc hòa hợp, cầu tài có tài, cầu phúc có phúc sự nghiệp vụt sáng như sao

Tâm linh - Tử vi 10/03/2023 20:00

Kể từ thời điểm này, tài vận của 3 con giáp càng vượng phát, của cải sẽ rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhạy bén và hoạt bát. Trong cách đối xử với mọi người, họ luôn thân thiện, cởi mở và nhân hậu. Họ rộng lượng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ khi có khả năng. Chính bởi vậy mà người tuổi này thường có nhiều bạn bè tốt gắn bó suốt đời.

3 con giáp buôn bán có lời, có tin vui từ phương xa vào 9h sáng ngày 11/3: Mọi việc hòa hợp, cầu tài có tài, cầu phúc có phúc sự nghiệp vụt sáng như sao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, người tuổi Tý phúc lộc dư dả trong đời, dù là trong sự nghiệp hay cuộc sống đều thuận lợi suôn sẻ. Khi gặp khó khăn trở ngại, họ dễ có quý nhân không tiếc công sức giúp đỡ, tài lộc dồi dào. Người tuổi này không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn rất biết chi tiêu tiết kiệm, cuộc sống hứa hẹn sung túc đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân vốn có tính cách hiền lành, kiên nhẫn và luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, tuổi Thân không gặp được nhiều may mắn, nhưng họ không ngại đối mặt với khó khăn trắc trở, tự thử thách bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn.

3 con giáp buôn bán có lời, có tin vui từ phương xa vào 9h sáng ngày 11/3: Mọi việc hòa hợp, cầu tài có tài, cầu phúc có phúc sự nghiệp vụt sáng như sao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ thời điểm này, công việc của tuổi Thân ngày càng suôn sẻ, mọi kế hoạch đều được vận hành trơn tru. Ngoài ra, từ giai đoạn này trở đi, tuổi Thân có khả năng gặp được quý nhân, được họ đưa đường dẫn lối và giúp đỡ cuộc sống thăng hoa tốt đẹp. 

Tuổi Sửu

Từ thời điểm này có thể thấy cơ hội phát tài phát lộc đang tới, con giáp tuổi Sửu nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Bạn cần xốc lại tinh thần làm việc nếu không muốn lỡ mất cơ hội vàng. Nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ thì bạn nên bắt tay vào hành động ngay. 

3 con giáp buôn bán có lời, có tin vui từ phương xa vào 9h sáng ngày 11/3: Mọi việc hòa hợp, cầu tài có tài, cầu phúc có phúc sự nghiệp vụt sáng như sao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, muốn gia tăng tài lộc thì người mệnh này có thể sẽ phải đi xa để giải quyết công việc. Tuy vất vả nhưng nhờ đi thực tế đánh giá tình hình mà bạn đưa ra được những quyết định đầu tư chính xác hơn. Bên cạnh việc tích lũy hàng tháng, bản mệnh có thể tìm hiểu thêm về thông tin đầu tư. Một khi đã tích lũy đủ kiến thức, bạn sẽ biết mình nên bỏ tiền vào đâu để sinh lợi tốt và an toàn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

3 con giáp này có cuộc sống an yên, hạnh phúc, không vướng thị phi vào 2 ngày 11, 12/3:  Tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu to sung túc, may mắn ngập tràn, làm gì cũng phát

3 con giáp này có cuộc sống an yên, hạnh phúc, không vướng thị phi vào 2 ngày 11, 12/3:  Tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu to sung túc, may mắn ngập tràn, làm gì cũng phát

Theo tử vi, 2 ngày này hứa hẹn những bước tiến lớn về tài lộc nói riêng và vận trình nói chung của những người thuộc 3 con giáp này.

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