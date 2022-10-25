3 con giáp bị Kiếp Tài chiếu mệnh vào ngày 25/10/2022, vận trình ảm đạm, tài lộc vơi mất, sự nghiệp lao đao, gặp họa tiểu nhân

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 03:30

3 con giáp sau bị Kiếp Tài chiếu mệnh vào ngày 25/10/2022, vận trình ảm đạm, tài lộc vơi mất, sự nghiệp lao đao, gặp họa tiểu nhân

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới 25/10/2022 của 12 con giáp nói rằng hôm nay tuổi Tý gặp Tý Mùi tương hại nên có thể phải đối mặt với nhiều rắc rối do tiểu nhân cố tình gây chuyện, ảnh hưởng tới cả công việc lẫn cuộc sống riêng tư của con giáp này. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh để không bị kéo theo những chuyện không đâu, tốn thời gian và công sức. Nếu không làm được, bản mệnh sẽ rất dễ bị cô lập và bị tiểu nhân gây cản trở.

Tử vi 12 con giáp cho biết tài lộc của tuổi Tý có nguy cơ tiêu tan, bản mệnh cần khắc phục thói xấu trong cách sử dụng tiền bạc của mình. Ngoài ra con giáp này cần xây dựng những kế hoạch tài chính rõ ràng, không nên mù quáng chạy theo những cái lợi trước mắt để rồi bao công sức đổ xuống sông xuống bể, tiền bạc gom góp được cũng chằng giữ được bên mình.

3 con giáp bị Kiếp Tài chiếu mệnh vào ngày 25/10/2022, vận trình ảm đạm, tài lộc vơi mất, sự nghiệp lao đao, gặp họa tiểu nhân - Ảnh 1
Tử vi ngày mới 25/10/2022 của 12 con giáp nói rằng hôm nay tuổi Tý gặp Tý Mùi tương hại nên có thể phải đối mặt với nhiều rắc rối do tiểu nhân cố tình gây chuyện, ảnh hưởng tới cả công việc lẫn cuộc sống riêng tư của con giáp này. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Hôm nay 25/10/2022 tuổi Thìn dù nhiệt tình với công việc nhưng đôi khi tính cách thẳng thắn lại không có lợi trong các mối quan hệ với mọi người xung quanh. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến bản mệnh gặp phải những rắc rối không đâu, dù cố giải thích nhưng đối phương cũng không hiểu cho. Một vài người gặp khó khăn trong công việc nhưng lại không biết nên làm thế nào cho hợp tình hợp lý.

Tuổi Thìn tương xung với địa chi ngày nên dễ gặp sai sót trong chuyện tiền bạc do tính chủ quan của mình, nên cẩn trọng vì có họa mất tiền rất rõ ràng. Ngoài ra tốt nhất không nên tham gia vào chuyện của người khác vì đó là nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn, cãi vã, tổn thất tiền bạc. Mối quan hệ xã giao trong ngày cũng không được tốt cho lắm.

3 con giáp bị Kiếp Tài chiếu mệnh vào ngày 25/10/2022, vận trình ảm đạm, tài lộc vơi mất, sự nghiệp lao đao, gặp họa tiểu nhân - Ảnh 2
Tuổi Thìn tương xung với địa chi ngày nên dễ gặp sai sót trong chuyện tiền bạc do tính chủ quan của mình, nên cẩn trọng vì có họa mất tiền rất rõ ràng. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho biết, hôm nay ngày Sửu Mùi tương xung nên có nhiều việc không như ý xảy ra với tuổi Sửu. Không chỉ có các mối quan hệ thiếu hòa hợp mà vận trình của bản mệnh cũng không may mắn nên dễ bị thua thiệt, làm việc không suôn sẻ, kết quả không đạt được như dự định ban đầu. Con giáp này làm việc đều đều nên chỉ duy trì ở trạng thái ổn định, chưa có bước đột phá.

Hôm nay tuổi Sửu có thể sẽ phải đối mặt với họa hao tài, mất đồ. Con giáp này không nên tiến hành đầu tư, tham gia vào dự án mới hay cho người khác vay mượn tiền bạc, ngoài ra cũng cần bảo quản đồ đạc, tài sản khi tới những nơi đông người. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh hoang phí. Ngoài ra, Sửu cũng cần phải cẩn thận với các kế hoạch đầu tư của mình.

3 con giáp bị Kiếp Tài chiếu mệnh vào ngày 25/10/2022, vận trình ảm đạm, tài lộc vơi mất, sự nghiệp lao đao, gặp họa tiểu nhân - Ảnh 3
Hôm nay tuổi Sửu có thể sẽ phải đối mặt với họa hao tài, mất đồ. Con giáp này không nên tiến hành đầu tư, tham gia vào dự án mới hay cho người khác vay mượn tiền bạc, ngoài ra cũng cần bảo quản đồ đạc, tài sản khi tới những nơi đông người. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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