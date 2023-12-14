3 con giáp đầu ngày phát tài, cuối ngày phát lộc, tiền bạc ào ào chảy vào túi: Đúng 17h chiều mai (14/12/2023)

Tâm linh - Tử vi 14/12/2023 22:45

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo 3 tuổi sau vận đỏ như son, vượng khí dâng cao, tài lộc nối gót nhau vào nhà.

Tuổi Sửu 

Tử vi ngày 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu tận tâm với công việc bạn yêu thích. 

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc không tránh khỏi những so sánh, cố gắng giữ mình lạc quan.

Tình cảm: Tình yêu dịu kì đến mức bạn dành hết thời gian cho đối phương.   

Tài lộc: Cẩn thận lời ăn tiếng nói hằng ngày, hoạ mất mát có thể đến hôm nay.

Sức khoẻ: Không ăn được rau xanh, da thường nổi mụn.

3 con giáp đầu ngày phát tài, cuối ngày phát lộc, tiền bạc ào ào chảy vào túi: Đúng 17h chiều mai (14/12/2023) - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Được sinh ra với những nét tính cách nổi bật như thông minh, nhanh nhạy, yêu thích công bằng và theo đuổi sự hòa hợp, người tuổi Thìn được mọi người xung quanh yêu mến. Khoảng thời gian từ 15/12 sẽ là cơ hội vàng để con giáp này xua tan những điều xui xẻo và nối tiếp tin vui. 

Những người tuổi Thìn luôn chú ý đến sự cân bằng, công bằng và giỏi xử lý các mối quan hệ cá nhân. Có lẽ vì vậy mà họ sẽ tận dụng cơ hội từ trên trời rơi xuống và giải quyết triệt để một số vấn đề đã gây khó khăn cho mình trong một thời gian vừa qua. Dù trong công việc, cuộc sống hay tình yêu, những người tuổi Thìn sẽ có được niềm vui trọn vẹn và cảm giác thành tựu. Trong giai đoạn này, tuổi Thìn nên tiếp tục duy trì những nguyên tắc đã đặt ra, học cách bày tỏ ý kiến, vầ nâng cao nhu cầu của bản thân một cách tự tin hơn.

3 con giáp đầu ngày phát tài, cuối ngày phát lộc, tiền bạc ào ào chảy vào túi: Đúng 17h chiều mai (14/12/2023) - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 15/12/2023, vận tài lộc của tuổi Dần khá sáng. Nếu làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, bản mệnh nên mạnh dạn ký kết hợp đồng, thậm chí là có thể mở rộng quy mô sản xuất để đem lại nhiều lợi nhuận hơn cho bản thân.

Con giáp này thường đặt sự nghiệp lên trên tình cảm nên quan hệ vợ chồng thường khá lạnh nhạt. Bản mệnh nên biết trân trọng những gì mình đang có và dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia.

Người độc thân dường như đang quá kiêu ngạo nên dễ coi thường những ai muốn tiếp cận mình. Vì vậy, bản mệnh khó có thể tìm được một người ưng ý, hoặc dù có bắt đầu một mối quan hệ thì cũng khó có thể dài lâu.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

3 con giáp đầu ngày phát tài, cuối ngày phát lộc, tiền bạc ào ào chảy vào túi: Đúng 17h chiều mai (14/12/2023) - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cẩn thận 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), 3 con giáp lùm xùm dính vào thị phi, cẩn thận tai ương, làm ăn không thuận

Cẩn thận 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), 3 con giáp lùm xùm dính vào thị phi, cẩn thận tai ương, làm ăn không thuận

Theo tử vi dự đoán 3 ngày tới (15, 16 và 17/12), 3 con giáp này hung cát đan xen, có thể làm ăn thua lỗ, nên cẩn thận với các khoản đầu tư.

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