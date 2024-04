3 con giáp ‘ĂN LỘC PHẬT BÀ’, hái lộc, đếm tiền mệt nghỉ từ rằm tháng 3 âm lịch

Ảnh minh họa: Internet

Hầu bao của con giáp tuổi Dần ngày thêm căng phồng, rủng rỉnh, mọi phiền muộn cũng tan biến. Họ khá dễ tính, năng động trong mọi việc, cuối năm nâng cao hiệu quả công việc, kinh doanh phát đạt.

Từ rằm tháng 3 âm lịch, những người tuổi Dần chính là con giáp hội tụ mọi may mắn trong cuộc sống. Bởi vậy, thời gian tới họ sẽ không thiếu tiến, may mắn sẽ đồng hành với họ trong thời gian dài. Tử vi cho biết trong thời gian tới người tuổi Dần sẽ có túi tiền to.