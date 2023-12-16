3 con giáp 'ấm túi', xòe tay có ngay bạc tỷ từ ngày 16/12 đến ngày 19/12: Tài chính một bước lên hương, phúc lộc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 16/12/2023 03:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm ăn thuận lợi, một bước lên tiên từ ngày 16/12 đến ngày 19/12.

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Dần khá liều lĩnh, họ chấp nhận mọi khó khăn thử thách để có thể xây dựng mọi thứ thật hoàn hảo như mong muốn. 

Đa số những người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, bên cạnh đó họ cũng không tự mãn mà ngày càng tiếp tục phát huy thế mạnh.

Tử vi học có nói, từ ngày 16/12 đến ngày 19/12, cuộc sống tuổi Dần sẽ có những bước chuyển biến tích cực bất ngờ.

Ngày trước tuổi Dần đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, thậm chí có lúc lâm vào hoàn cảnh bế tắc, nhưng từ ngày 16/12 đến ngày 19/12 vận may của họ bất ngờ lội ngược dòng, mọi khó khăn gian truân đều được cải thiện đáng kể. 

Điều đáng nói, vào thời điểm này, tuổi Dần sẽ gặp được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

3 con giáp 'ấm túi', xòe tay có ngay bạc tỷ từ ngày 16/12 đến ngày 19/12: Tài chính một bước lên hương, phúc lộc sâu dày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tài lộc của những người tuổi Ngọ từ ngày 16/12 đến ngày 19/12 cũng khá tốt. Thời điểm này đối với người tuổi Ngọ là năm Tam hợp Thái tuế, lại thêm trong mệnh cách xuất hiện nhiều cát tinh soi chiếu, nên họ rất may mắn về tài lộc. Đặc biệt là trên hai phương diện sự nghiệp và học hành, sẽ có những bước đột phá lớn. Học hành dễ đạt được thành tích tốt, sự nghiệp ngày một phát triển.

Dưới góc độ phong thủy, thời điểm này “Tứ Lục Tinh Tú” bay về hướng Đông Nam sẽ chủ về sự nghiệp, học hành và công danh sự nghiệp. Nếu có sự thu xếp hợp lý, thì sẽ có thăng tiến trong sự nghiệp. Trên phương diện tài vận, nếu đầu tư hợp lý sẽ có thể mang lại lợi nhuận cao. Tuy nhiên, người tuổi Ngọ chỉ nên dừng lại ở mức đủ, không được tham lam, nếu không sẽ gặp họa.

3 con giáp 'ấm túi', xòe tay có ngay bạc tỷ từ ngày 16/12 đến ngày 19/12: Tài chính một bước lên hương, phúc lộc sâu dày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Từ ngày 16/12 đến ngày 19/12, Tỷ Kiên xuất hiện giúp người tuổi Tý thêm phần quyết đoán và dứt khoát khi phải đưa ra các lựa chọn trong thời điểm này. Bạn đưa ra quyết định khá nhanh, nhìn như không cần suy nghĩ nhưng thực tế con giáp này đã có sự chuẩn bị nên khi sự việc xảy ra, bạn không cần mất thêm thời gian để do dự.

Từ ngày 16/12 đến ngày 19/12 nếu tham gia các dự án ký kết, hợp tác làm ăn, bản mệnh cũng dễ dàng giành được ưu thế. Ở bạn có khả năng tính toán nhanh nhạy, lại rất chịu khó bám sát biến động của thị trường nên biết mình cần làm gì để đạt được mức lợi nhuận tốt nhất.

3 con giáp 'ấm túi', xòe tay có ngay bạc tỷ từ ngày 16/12 đến ngày 19/12: Tài chính một bước lên hương, phúc lộc sâu dày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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