3 chàng giáp dễ ngoại tình nhất năm 2019, chị em hãy cẩn thận kẻo bị chồng cắm sừng

Tâm linh - Tử vi 17/05/2019 15:11

Trong năm 2019, đàn ông tuổi này rất dễ ngoại tình, sẵn sàng cởi đồ lên giường với gái lạ mà không hề cảm thấy có lỗi với vợ con.

Tử vi học chỉ rõ, trong năm 2019 đàn ông thuộc top con giáp này rất dễ cặp bồ bên ngoài, chị em hãy thật tỉnh táo để trị tận gốc từ lúc manh nha.

3 chàng giáp dễ ngoại tình nhất năm 2019, chị em hãy cẩn thận kẻo bị chồng cắm sừng - Ảnh 1
Đứng trước 'của ngon vật lạ' Ngọ sẽ dễ dàng xao xuyến, động lòng mà phản bội vợ con, biến mình thành người đàn ông tệ bạc chỉ trong gang tấc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ nổi tiếng là con giáp đào hoa, bất cần và rất ham thích chinh phục. Họ thích cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm và nếm trải những điều mới mẻ. Thế nên, dù đã vợ con đuề huề nhưng Ngọ vẫn là chú ngựa bất kham, trái tim đa tình vẫn không chịu ngồi yên.

Trong năm 2019, vì có sao đào hoa chiếu mệnh nên Ngọ có rất nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với những phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang hơn vợ mình. Đứng trước “của ngon vật lạ” Ngọ sẽ dễ dàng xao xuyến, động lòng mà phản bội vợ con, biến mình thành người đàn ông tệ bạc chỉ trong gang tấc.

3 chàng giáp dễ ngoại tình nhất năm 2019, chị em hãy cẩn thận kẻo bị chồng cắm sừng - Ảnh 2
Cả thèm chóng chán, có mới nới cũ chính là bản tính khiến Thìn dễ vướng vào những mối quan hệ ngoài luồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng từ trong trứng nước nên Thìn khá phóng túng, dễ dãi với chính mình. Họ khá ích kỷ, đôi khi chỉ nghĩ cho chính mình mà chẳng ngờ rằng mình đã và đang làm tổn thương người khác.

Cả thèm chóng chán, có mới nới cũ chính là bản tính khiến Thìn dễ vướng vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thế nên, bạn đời của Thìn hãy đề cao cảnh giác trước những biểu hiện bất thường của chồng kẻo bị lừa gạt mà không hề hay biết.

3 chàng giáp dễ ngoại tình nhất năm 2019, chị em hãy cẩn thận kẻo bị chồng cắm sừng - Ảnh 3
Đứng trước sự mời gọi nhiệt thành, sức hấp dẫn khó cưỡng của những cô nàng son rỗi Hợi đã không thể làm chủ được mình mà ngã vào lòng đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận đào hoa nở rộ khiến đàn ông tuổi Hợi đi đâu cũng có người đem lòng yêu thương, dốc công theo đuổi mặc cho họ đã có gia đình. Đứng trước sự mời gọi nhiệt thành, sức hấp dẫn khó cưỡng của những cô nàng son rỗi Hợi đã không thể làm chủ được mình mà ngã vào lòng đàn bà khác.

Chờ đến khi vợ phát hiện, khi gia đình xào xáo, hôn nhân đứng trên bờ vực thì Hợi mới tỉnh ngộ, mới nhận ra mình đã sai mà quỳ gối cầu xin vợ tha thứ thì đã quá muộn màng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đàn ông tuổi này nghèo thì không sao, chỉ cần có tiền chắc chắn sẽ hư hỏng, ngoại tình

Đàn ông tuổi này nghèo thì không sao, chỉ cần có tiền chắc chắn sẽ hư hỏng, ngoại tình

Khi nghèo khổ đàn ông tuổi này sẽ một lòng yêu thương vợ con, thế nhưng chỉ cần có tiền họ sẽ “trở mặt”, ngoại tình ngay lập tức.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp ngoại tình con giáp lăng nhăng top con giáp nam

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 14 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch