Tử vi học chỉ rõ, trong năm 2019 đàn ông thuộc top con giáp này rất dễ cặp bồ bên ngoài, chị em hãy thật tỉnh táo để trị tận gốc từ lúc manh nha.

Trong năm 2019, vì có sao đào hoa chiếu mệnh nên Ngọ có rất nhiều cơ hội gặp gỡ, giao lưu với những phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang hơn vợ mình. Đứng trước “của ngon vật lạ” Ngọ sẽ dễ dàng xao xuyến, động lòng mà phản bội vợ con, biến mình thành người đàn ông tệ bạc chỉ trong gang tấc.

Ngọ nổi tiếng là con giáp đào hoa, bất cần và rất ham thích chinh phục. Họ thích cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm và nếm trải những điều mới mẻ. Thế nên, dù đã vợ con đuề huề nhưng Ngọ vẫn là chú ngựa bất kham, trái tim đa tình vẫn không chịu ngồi yên.

Cả thèm chóng chán, có mới nới cũ chính là bản tính khiến Thìn dễ vướng vào những mối quan hệ ngoài luồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng từ trong trứng nước nên Thìn khá phóng túng, dễ dãi với chính mình. Họ khá ích kỷ, đôi khi chỉ nghĩ cho chính mình mà chẳng ngờ rằng mình đã và đang làm tổn thương người khác.

Cả thèm chóng chán, có mới nới cũ chính là bản tính khiến Thìn dễ vướng vào những mối quan hệ ngoài luồng. Thế nên, bạn đời của Thìn hãy đề cao cảnh giác trước những biểu hiện bất thường của chồng kẻo bị lừa gạt mà không hề hay biết.

Đứng trước sự mời gọi nhiệt thành, sức hấp dẫn khó cưỡng của những cô nàng son rỗi Hợi đã không thể làm chủ được mình mà ngã vào lòng đàn bà khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận đào hoa nở rộ khiến đàn ông tuổi Hợi đi đâu cũng có người đem lòng yêu thương, dốc công theo đuổi mặc cho họ đã có gia đình. Đứng trước sự mời gọi nhiệt thành, sức hấp dẫn khó cưỡng của những cô nàng son rỗi Hợi đã không thể làm chủ được mình mà ngã vào lòng đàn bà khác.

Chờ đến khi vợ phát hiện, khi gia đình xào xáo, hôn nhân đứng trên bờ vực thì Hợi mới tỉnh ngộ, mới nhận ra mình đã sai mà quỳ gối cầu xin vợ tha thứ thì đã quá muộn màng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.