3 cặp giáp này mà cưới nhau sẽ ĂN NÊN LÀM RA, HẠNH PHÚC CẢ ĐỜI

Tâm linh - Tử vi 12/04/2018 21:22

Nhờ có tướng phu thê nên chỉ cần cưới nhau 3 cặp giáp sau sẽ cả đời hạnh phúc, ăn nên làm ra, của cải tiêu ba đời cũng không hết.

Không chỉ được đắm chìm trong mật ngọt tình yêu, những cặp giáp sau còn hợp mệnh làm ăn, cứ sáp vào nhau sẽ thêm phúc thêm lộc, giàu có ngút trời.

3 cặp giáp này mà cưới nhau sẽ ĂN NÊN LÀM RA, HẠNH PHÚC CẢ ĐỜI - Ảnh 1
Nhờ có tướng phu thê nên cặp đôi Tý - Sửu sau khi cưới nhau sẽ hạnh phúc viên mãn, cả đời sang giàu - Ảnh minh họa: Internet

Cặp đôi Tý  - Sửu

Tý và Sửu đều là người sống tình cảm, chân thành và luôn đặt nặng các giá trị tinh thần. Khoảng thời gian yêu nhau, nếu những cặp giáp khác ấm êm, hòa thuận đến ngưỡng mộ thì Tý và Sửu lại khắc khẩu đến khó tin. Người ngoài nhìn vào ai cũng ngạc nhiên bởi chẳng thể nào ngờ một cặp đôi liên tục cãi nhau lại có thể bên nhau lâu như thế.

Hai bạn hãy yên tâm, dù thuở đang yêu cả hai cố chấp và bảo thủ là thế nhưng sau khi kết hôn mọi chuyện lại được cải thiện ngoạn mục. Không còn những cự cãi đôi co, chẳng còn những hờn ghen vô cớ thay vào đấy là trách nhiệm với gia đình, với bạn đời, với cuộc hôn nhân cả hai cùng gầy dựng. Người xưa nói không sai “đồng vợ đồng lòng tát biển Đông cũng cạn”, vợ chồng nhà Tý – Sửu chỉ cần hợp sức sẽ tự tạo nên cơ nghiệp, kiếm được bộn tiền khi còn khá trẻ. Hậu vận họ sẽ có cuộc sống vô lo vô nghĩ, an lành bên con cháu hiếu thuận.

3 cặp giáp này mà cưới nhau sẽ ĂN NÊN LÀM RA, HẠNH PHÚC CẢ ĐỜI - Ảnh 2
Thìn và Mão khắc khẩu là thế, tuy nhiên hôn nhân sẽ dạy họ cách nhẫn nhịn và bao dung - Ảnh minh họa: Internet

Cặp đôi Thìn – Mão

Thìn và Mão gần như là hai thái cực trái ngược nhau. Thìn an nhàn sung sướng từ tấm bé, trong khi đó Mão thường phải bươn chải đủ nghề để kiếm sống. Thìn sống vô tư, không lo nghĩ cho tương lai, trong khi đó Mão lại luôn nặng gánh gia đình, luôn lo toan cho cuộc sống của người thân bên cạnh cuộc đời mình. Thế nhưng, chính sự thấu hiểu, sẻ chia đã gắn kết hai tâm hồn làm một. Sự nhường nhịn, nhún nhường đã tạo nên cho họ cuộc hôn nhân viên mãn ngọt ngào.

Sống cạnh nhau Thìn và Mão sẽ cải thiện được khiếm khuyết của mình, cùng hoàn thiện đối phương mỗi ngày. Sau khi sinh con, cuộc sống vợ chồng của hai bạn sẽ càng trọn vẹn khi chung tay chăm sóc trái ngọt tình yêu. Con cái cũng chính là quý nhân giúp vợ chồng nhà Thìn  - Mão phất lên như diều gặp gió, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

3 cặp giáp này mà cưới nhau sẽ ĂN NÊN LÀM RA, HẠNH PHÚC CẢ ĐỜI - Ảnh 3
Dù hiện tại nghèo khó đến đâu, sau khi cưới nhau Ngọ - Dần sẽ có của ăn của để, vượng khí ngút ngàn - Ảnh minh họa: Internet

Cặp đôi Ngọ - Dần

Khác với hai cặp đôi khắc khẩu trên, Ngọ và Dần hợp nhau đến lạ thường. Họ gần như là mảnh ghép hoàn hảo nhất dành cho nhau, nếu thiếu đi nửa kia thì người còn lại khó lòng có được hạnh phúc đích thực. Ngọ trách nhiệm, thích khám phá phiêu lưu, trong khi đó Dần là người cầu tiến, kiên cường và có ý chí đáng ngưỡng mộ. Chính nét tính cách này khiến cả hai thêm quấn quýt, bền chặt hơn mỗi ngày.

Ngọ và Dần hãy yên tâm, chính sự hỗ trợ từ bạn đời sẽ là phép màu khiến đời bạn bước sang trang mới. Chỉ cần chí thú làm ăn, vợ chồng đồng lòng tài lộc tự khắc tìm đến gia đình bạn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Top con giáp phúc khí trải dài, càng về hậu vận càng may mắn giàu sang

Top con giáp phúc khí trải dài, càng về hậu vận càng may mắn giàu sang

Những con giáp sau sẽ giàu sang một đời, dù hiện tại nghèo khó đến đâu sau 35 tuổi tiền tài sẽ tự khắc chui vào túi.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có các ặp giáp có số phu thê

TIN MỚI NHẤT

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 45 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 50 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền