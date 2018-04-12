3 cặp giáp này mà cưới nhau sẽ ĂN NÊN LÀM RA, HẠNH PHÚC CẢ ĐỜI

Không chỉ được đắm chìm trong mật ngọt tình yêu, những cặp giáp sau còn hợp mệnh làm ăn, cứ sáp vào nhau sẽ thêm phúc thêm lộc, giàu có ngút trời.

Hai bạn hãy yên tâm, dù thuở đang yêu cả hai cố chấp và bảo thủ là thế nhưng sau khi kết hôn mọi chuyện lại được cải thiện ngoạn mục. Không còn những cự cãi đôi co, chẳng còn những hờn ghen vô cớ thay vào đấy là trách nhiệm với gia đình, với bạn đời, với cuộc hôn nhân cả hai cùng gầy dựng. Người xưa nói không sai “đồng vợ đồng lòng tát biển Đông cũng cạn”, vợ chồng nhà Tý – Sửu chỉ cần hợp sức sẽ tự tạo nên cơ nghiệp, kiếm được bộn tiền khi còn khá trẻ. Hậu vận họ sẽ có cuộc sống vô lo vô nghĩ, an lành bên con cháu hiếu thuận.

Tý và Sửu đều là người sống tình cảm, chân thành và luôn đặt nặng các giá trị tinh thần. Khoảng thời gian yêu nhau, nếu những cặp giáp khác ấm êm, hòa thuận đến ngưỡng mộ thì Tý và Sửu lại khắc khẩu đến khó tin. Người ngoài nhìn vào ai cũng ngạc nhiên bởi chẳng thể nào ngờ một cặp đôi liên tục cãi nhau lại có thể bên nhau lâu như thế.

Thìn và Mão khắc khẩu là thế, tuy nhiên hôn nhân sẽ dạy họ cách nhẫn nhịn và bao dung - Ảnh minh họa: Internet

Cặp đôi Thìn – Mão

Thìn và Mão gần như là hai thái cực trái ngược nhau. Thìn an nhàn sung sướng từ tấm bé, trong khi đó Mão thường phải bươn chải đủ nghề để kiếm sống. Thìn sống vô tư, không lo nghĩ cho tương lai, trong khi đó Mão lại luôn nặng gánh gia đình, luôn lo toan cho cuộc sống của người thân bên cạnh cuộc đời mình. Thế nhưng, chính sự thấu hiểu, sẻ chia đã gắn kết hai tâm hồn làm một. Sự nhường nhịn, nhún nhường đã tạo nên cho họ cuộc hôn nhân viên mãn ngọt ngào.

Sống cạnh nhau Thìn và Mão sẽ cải thiện được khiếm khuyết của mình, cùng hoàn thiện đối phương mỗi ngày. Sau khi sinh con, cuộc sống vợ chồng của hai bạn sẽ càng trọn vẹn khi chung tay chăm sóc trái ngọt tình yêu. Con cái cũng chính là quý nhân giúp vợ chồng nhà Thìn - Mão phất lên như diều gặp gió, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Dù hiện tại nghèo khó đến đâu, sau khi cưới nhau Ngọ - Dần sẽ có của ăn của để, vượng khí ngút ngàn - Ảnh minh họa: Internet

Cặp đôi Ngọ - Dần

Khác với hai cặp đôi khắc khẩu trên, Ngọ và Dần hợp nhau đến lạ thường. Họ gần như là mảnh ghép hoàn hảo nhất dành cho nhau, nếu thiếu đi nửa kia thì người còn lại khó lòng có được hạnh phúc đích thực. Ngọ trách nhiệm, thích khám phá phiêu lưu, trong khi đó Dần là người cầu tiến, kiên cường và có ý chí đáng ngưỡng mộ. Chính nét tính cách này khiến cả hai thêm quấn quýt, bền chặt hơn mỗi ngày.

Ngọ và Dần hãy yên tâm, chính sự hỗ trợ từ bạn đời sẽ là phép màu khiến đời bạn bước sang trang mới. Chỉ cần chí thú làm ăn, vợ chồng đồng lòng tài lộc tự khắc tìm đến gia đình bạn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.