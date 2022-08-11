3 cặp con giáp tuy khắc khẩu, hay cãi nhau "chem chẻm" nhưng lại là 1 nửa hoàn hảo của nhau và sống trọn vẹn cả đời

Với cặp đôi con giáp hợp nhau này, cãi cọ cũng là một biểu hiện của hạnh phúc. Bởi thông qua hành động này, họ lại càng thấu hiểu đối phương nhiều hơn. Theo tử vi 12 con giáp, muốn hạnh phúc, các cặp đôi phải bù trừ. Những lúc tình cảm không như ý cũng chính là những lúc thử lòng. Thậm chí xa nhau rồi, họ mới càng cảm thấy đối phương quan trọng, không ai có thể thay thế được.

Trong 12 con giáp , cả người tuổi Dậu và người tuổi Hợi đều rất thông minh, nhanh nhạy. Cuộc sống của họ trôi qua rất êm đềm, thế nhưng cũng có không ít như va chạm, bất đồng. Nguyên nhân là vì cả hai con giáp này đều theo đuổi sự hoàn hảo. Ai cũng giữ vững những quan điểm, lập trường riêng, chẳng ai chịu nhường ai cả. Ngay vào lúc ấy, họ có thể tranh cãi với nhau. Thế nhưng dần dần, trải qua thời gian suy nghĩ. Họ sẽ hiểu được cách nghĩ của đối phương, bắt nhịp được với đối phương.

Về cơ bản, Thìn và Tỵ có bản chất khá giống nhau. Họ đều là những con giáp kiên cường và luôn tự tin vào bản thân của mình. Nếu kết hợp lại, Thìn – Tỵ rõ ràng có khả năng tạo ra những thành công vang dội mà chưa chắc con giáp khác có thể làm được.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ có tính vội vã, muốn gì thì sẽ làm cho bằng được và đôi khi sẽ không thể tránh khỏi những vấp ngã không đáng có. Tuy nhiên, tuổi Thìn thì ngược lại, họ chín chắn, thấu đáo luôn biết nhìn xa trông rộng và dự trù được mọi rủi ro nên sẽ không dễ dàng gục ngã. Cũng chính vì sự trái ngược này mà cuộc sống gia đình không lúc nào được yên ổn. Họ thường cãi nhau, tranh luận, phản bác ý kiến của nhau. Vì thế, nếu muốn gia đình hạnh phúc, hãy bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo và sau cùng sẽ đưa ra quyết định đúng đắn để tốt cho cả hai.

3. Cặp đôi tuổi Dần và tuổi Mùi

Dần và Mùi cũng là một cặp đôi con giáp hợp nhau, có một tương lai tươi đẹp hứa hẹn trước mắt. Nhưng kì lạ thay, niềm hạnh phúc của họ lại dựa trên sự cãi cọ và bất đồng. Người ngoài đánh giá cặp đôi này chẳng khác gì một "phường chèo" cả, lúc trước vừa mới đấu khẩu không ai chịu nhường ai, lúc sau đã thấy hòa hợp trở lại rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với cặp đôi này, “đấu võ miệng” cũng là một hình thức giao lưu trò chuyện, cãi nhau càng nhiều lại càng thấu hiểu đổi phương hơn, lại càng trở nên ăn ý hơn. Họ cảm thấy mình có thể đấu khẩu cùng với đối phương cả đời, vì thế chẳng ai nghĩ đến việc rời bỏ người kia cả.



Họ có một cuộc sống vô cùng ồn ào náo nhiệt và cũng tràn đầy yêu thương, hôn nhân của họ phát triển rất ổn định, sự hòa hợp đặc biệt của cặp đôi này khiến kẻ thứ ba dù có ý đồ chen chân vào cũng vô cùng khó khăn.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.