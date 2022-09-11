3 cầm tinh con giáp được ví như Phượng Hoàng lịch kiếp, khổ trước sướng sau, qua tuổi 35 tài vận bùng nổ, tay phải hốt vàng, tay trái đếm bạc, phú quý an khang, an nhàn hưởng phước

Trời sinh những người tuổi Sửu vốn chăm chỉ, siêng năng và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Người tuổi Sửu sống thực tế, hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống. Họ tâm niệm rằng, không ai ngồi không mà được hưởng điều gì, có làm thì mới có ăn vì vậy họ không ngừng nỗ lực, cố gắng để tích góp, tạo dựng cuộc sống sung túc sau này. Tử vi học có nói, người tuổi Sửu vừa chăm chỉ, vừa hiền lành nên được trời ban nhiều phúc đức.

Ngoài ra, người tuổi Sửu vốn thông minh, cần mẫn nên được nhiều người ngưỡng mộ và yêu quý. Từ giữa năm họ sẽ gặp được quý nhân tốt, đưa đường dẫn lối giúp đổi đời, cuộc sống hạnh phúc an yên không lo âu.

Cuộc sống của họ sẽ có đôi lần gặp được may mắn nhiều hơn mà họ nghĩ. Nhiều người nghĩ rằng tuổi Sửu mang số khổ nhưng trên thực tế những gì họ làm đều được đến đáp xứng đáng. Cụ thể trong năm nay, tuổi Sửu sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc, cuộc sống, không hững thế tiền tài và tình cảm tinh thần cũng được thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ vốn vô cùng khôn khéo, có chỉ số EQ và IQ khá cao. Họ luôn lạc quan, hoạt bát và rất nhiệt huyết với mọi thứ. Điều đó hình thành nên tính cách cầu toàn, luôn đặt ra những yêu cầu rất cao đối với bản thân. Đa số bản mệnh tuổi Rắn thường theo đuổi sự hoàn hảo trong mọi việc.

Tính cách này khiến họ nuôi tham vọng, muốn sớm ngày đạt được thành công. Sự nóng vội và thiếu bình tĩnh có thể trở thành chướng ngại vật trên con đường phát triển. Do đó, họ dễ đạt được thành tựu nhưng cũng dễ gặp trở ngại và thất bại.

Sở dĩ tử vi người tuổi Tỵ là con giáp khổ trước sướng sau vì càng lớn tuổi, họ sẽ càng trưởng thành về tâm tính, biết tiết chế bản thân. Những vấp ngã khi trẻ trở thành bài học để họ học cách phát triển ổn định và vững vàng trong tương lai. Nếu biết chớp đúng thời cơ, họ có thể “phất lên” trong một đêm. Tuy nhiên, đây không phải thành công nhờ vận may, mà là nhờ toàn bộ quá trình tích lũy từ trước đến giờ.

Khi bước vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ cũng theo đó gia tăng. Họ rất biết quản lý tài chính nên có khả năng tiết kiệm tiền, đảm bảo cho cuộc sống về già được sung túc và an ổn.

Nếu người ngoài nhìn vào, họ thường nghĩ bản mệnh này có số an nhàn, dễ gặp may mắn nên mới đạt được thành công. Thế nhưng, đằng sau những bản lĩnh đó là rất nhiều năm tháng vật lộn và phấn đấu không ngừng, đúng với bản chất “khổ trước sướng sau”.

Tuổi Dần

Dần chính là con giáp có vận số may mắn hơn người. Họ nhanh nhẹn tháo vát cộng với nghị lực sống phi thường nên dù vất vả, thử thách bạn cũng dễ dàng vượt qua, không bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Dần có số lãnh đạo, sinh ra làm sếp nên họ thường rất thành công trong sự nghiệp. Trong 2 năm tới Dần sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, 2 năm tới, những chú hổ như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn.

Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Dần lên như diều gặp gió. Vị thế của bạn trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Con giáp này cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Tài lộc của Dần phất cao như núi. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến bạn có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.