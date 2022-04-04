29 ngày tới thần Tài xông nhà, 3 con giáp xòe tay hứng túi tiền đầy ụ, lên hương ngang hàng đại gia

Tâm linh - Tử vi 04/04/2022 20:21

Cùng xem bạn có nằm trong top 3 con giáp may mắn được thần Tài xông đất trong thời gian tới không nhé!

Tuổi Hợi

Được Thần Tài thương yêu xông nhà, bề trên phù trợ chính là những gì sẽ diễn ra với tuổi Hợi trong 29 ngày tới. Đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Hợi mở rộng kinh doanh hay đầu tư cho những kế hoạch mình đang ấp ủ. Phúc khí ùa vào nhà nên con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi. Mặc ai khốn khó cơ cực Hợi vẫn nằm ngửa mà ăn, ung dung hốt bạc.

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Tuổi Hợi là con giáp may mắn được Thần Tài thương yêu xông nhà, bề trên phù trợ. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tý

Thần Tài soi chiếu nên người tuổi Tý sẽ chính thức bước vào khoảng thời gian tiền bạc rủng rỉnh, dư dả hơn người. Trong 29 ngày tới, con giáp tuổi Tý sẽ như  “chuột sa chĩnh gạo”, gặp thời thế mà phất lên như diều gặp gió. Họ vốn là con giáp giỏi kiếm tiền lại thông minh, tiền bạc vào túi họ nhẹ nhàng bất ngờ, chuyện gì cũng thuận lợi. Chính Ấn nhập cung là điềm báo lành đối với tuổi Hợi, họ sẽ có nhiều bước đột phá, thăng quan tiến chức lớn. 

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Tuổi Tý sẽ chính thức bước vào khoảng thời gian tiền bạc rủng rỉnh. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Sửu

Xem tử vi tuổi Sửu, trong 29 ngày tới con giáp này có Chính Tài trợ mệnh, người tuổi Sửu trong thời gian này chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Cát Thần chủ về tài lộc sẽ mang đến tin vui cho bạn, túi tiền của bạn sẽ dày hẳn lên nhờ những khoản tiền lương tiền thưởng mà bạn xứng đáng có được. May mắn có Thực Thần che chở, bản mệnh trong thời gian này còn có cơ hội phát tài nhanh chóng. Đặc biệt với những người làm ăn kinh doanh hoặc nghề tự do, đừng bỏ lỡ thời cơ có một không hai này.

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Người tuổi Sửu không còn phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. (Ảnh minh họa: Internet)

 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiêm

Điểm danh 3 con giáp tài lộc, kể từ ngày 5/4 chỉ 'ngồi chơi xơi nước' tiền vẫn tự chui tới tấp vào túi, đếm không ngơi tay

Điểm danh 3 con giáp tài lộc, kể từ ngày 5/4 chỉ 'ngồi chơi xơi nước' tiền vẫn tự chui tới tấp vào túi, đếm không ngơi tay

Kể từ ngày 5/4 trở đi, tử vi chỉ ra những con giáp này sẽ là con giáp tài lộc dồi dào, không còn phải vất vả ngược xuôi nữa, họ chỉ cần ngồi im một chỗ vẫn có tiền tài đổ về, dư dả mà tiêu xài.

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